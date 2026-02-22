Diálogo artístico entre Viladot y Arranz-Bravo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Lo Pardal de Agramunt inauguró ayer la exposición I segueix la vida. I segueix el bigoti. Life is not so bad, un diálogo inédito entre obras de Guillem Viladot (1922-1999) y el pintor barcelonés Eduard Arranz-Bravo (1941-2023). La comisaria, Anna Llopis, destacó que, “aunque no se llegaron a conocer, ambos rompieron moldes y construyeron un lenguaje muy propio desde una pulsión interna de revuelta contra la imposición, el dolor y la opresión”. La muestra, que se podrá visitar hasta el 23 de mayo, se divide en diferentes cuestiones recurrentes en sus obras: el cuerpo, la muerte, el sexo, el dolor o la represión. La delegada de Cultura en Lleida, Montse Parra, y la alcaldesa, Sílvia Fernández, participaron en la inauguración de esta exposición, que es una colaboración entre la Fundació Arranz-Bravo y Lo Pardal.