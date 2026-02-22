El Parc de Sant Eloi de Tàrrega, museo escultórico al aire libre

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega alberga un gran número de esculturas en sus espacios públicos, aunque destaca por encima de todos el Parc de Sant Eloi, el principal pulmón verde de la ciudad, con 17 hectáreas extensión. Gestionado por la asociación Amics de l’Arbre, este parque se ha convertido en un auténtico museo al aire libre. Entre sus obras más destacadas figuran la escultura dedicada a Nova Tàrrega, instalada hace un año con motivo del 80 aniversario del semanario del Grup SEGRE; el monumento al Mestre Amigó, con el busto inaugurado en 1923 del impulsor del parque; el monumento al músico Ramon Carnicer, que incorpora piedras procedentes del Teatro Real de Madrid, y el monumento a Pompeu Fabra, inaugurado en 2023.

En la capital del Urgell también perduran varias esculturas creadas en el transcurso de la Fira de l’Escultura al Carrer, un evento cultural del que se celebraron tres ediciones en 1983, 1984 y 1986. En total, reunió a más de 80 expositores, entre ellos Jaume Plensa –presente aquellos tres años–; Antoni Boleda, autor del monumento a Lluís Companys en El Tarròs; Guillem Viladot y Enric Orobitg. Algunas de las piezas que se conservan se pueden contemplar en el entorno del río Ondara, en El Reguer, entre ellas un conjunto de obras fuera del programa oficial que firmó el escultor Rufino Mesa.

En Tàrrega también hay el monumento dels Països Catalans en el Pati, del 1981 y obra de Andreu Alfaro, y otro en recuerdo del título de Ciutat Gegantera 2009, en L’Hort del Barceloní, obra de la artista Matilde Grau bajo el nombre de Bol d’Or.