‘L’Arbre Paer’, la última gran pieza escultórica de Lleida

Apenas un año antes de su fallecimiento, el artista leridano Benet Rossell (Àger, 1937 – Barcelona, 2016) pudo ver cómo en junio de 2015 'renacía' su espectacular escultura de L’Arbre Paer en un espacio emblemático de Lleida, la plaza Bores, ante la entrada principal de los Camps Elisis. Fue la culminación a una rocambolesca historia con final feliz, después de que SEGRE denunciara la ‘desaparición’ de la pieza escultórica y prácticamente su abandono en un almacén municipal.

L’Arbre Paer se había estrenado el 29 de diciembre de 1997 en la antigua plaza del Seminari, en pleno centro histórico de la ciudad, para conmemorar los 800 años del gobierno de la Paeria en Lleida. Sin embargo, cuando se derribaron los bloques de viviendas del Seminari, en marzo de 2009, se quitó la obra de la plaza y se guardó en un almacén. Unos cinco años después, SEGRE alertó sobre el abandono de esta gran escultura, lo que acabó provocando meses después un acuerdo entre la Paeria y el artista sobre la recuperación de L’Arbre Paer y su ubicación en un punto simbólico de la ciudad. El pasado verano se cumplió asi una década de la instalación entre el Pont Vell y la entrada de los Camps Elisis de esta gran estructura de acero de una altura máxima de 11 metros y más de 2.600 kilos de peso que, según destacó el propio artista, es “una escultura viva, de un color cobrizo que irá mudando con la pátina del tiempo”. Las cuatro ramas simbólicas de este Arbre Paer, que de noche también pueden contemplarse gracias a los cuatro haces de luz que surgen de sus brazos, simbolizan los sedimentos culturales sobre los que se edificó la ciudad en la época medieval: la Lleida cristiana, la musulmana, la judía y la gitana.