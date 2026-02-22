Obras simbólicas en Cervera, ciudad con mil años de historia

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

La capital de la Segarra cuenta con una veintena de esculturas en el entramado urbano de la ciudad, la mayoría de ellas como símbolo de momentos destacados de sus mil años de historia, que Cervera conmemora durante este 2026. Sin duda, las esculturas más antiguas son las ménsulas que sostienen los balcones de la Paeria, en la plaza Major. Son quince piezas repartidas de cinco en cinco bajo los tres balcones, que representan personajes del mercado, los cinco sentidos y una prisión, respectivamente. El edificio data de finales del siglo XVII, aunque las ménsulas de la parte izquierda se añadieron en la ampliación de 1786.

Otra de las esculturas más significativas es el Monument a la Generalitat, en la plaza de Les Corts Catalanes, encima de la muralla. Es obra de Josep Maria Subirachs y se inauguró en 1982. Consta de cuatro bloques de hormigón que simbolizan la senyera, en homenaje al nacimiento de la Generalitat de Catalunya en Cervera en 1359. La última incorporación al catálogo escultórico de la capital de la Segarra fue Inèrcia-Analema, una pieza de Marta Pruna y Hamlyn Terry que forma parte de la colección del Museu del Blat desde 2025, situada delante de su sede en el Sindicat. Está compuesta por tres caras esculpidas en tres rodillos y un disco solar que señala el tiempo encima de una plancha de acero, representando el ciclo agrícola. Otras esculturas destacadas son el Monument als Gegants, la obra dedicada a la Ciutat Pubilla de la Sardana de 1994 o el monumento al payés de la Segarra, en la rotonda de la Pagesia.