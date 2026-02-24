‘Beca’ musical de la Paeria para los leridanos Damnor y Ares Marchal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida, a través de los Bucs d’Assaig El Mercat, en La Bordeta, ha puesto en marcha una nueva edición del Buc-Lab, un proyecto de acompañamiento artístico intensivo para jóvenes músicos emegentes de Lleida, que incluye asesoramiento profesional y acceso a las instalaciones para grupos y solistas residentes en la ciudad. Tras las audiciones en directo y entrevistas personales, los ganadores de este año son los proyectos musicales de Ares Marchal y Damnor “por su calidad, originalidad y potencial de crecimiento”. Damnor es el nombre artístico de la banda de Joel Masip y su proyecto de fusión de ‘metal’ melancólico e introspectivo con una puesta en escena glamurosa y elegante. Por su parte, Ares Marchal, que desde niña ha estado vinculada a la música y al canto y con formación en artes escénicas musicales, ha apostado por un proyecto compositivo propio. El Buc-Lab le permitirá grabar por primera vez un EP. Hasta el 31 de diciembre, ambos artistas dispondrán de un plan de trabajo personalizado para impulsar sus carreras.