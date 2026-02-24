La Biblioteca Pública de Lleida presta reproductores de CD’s

Los tiempos avanzan que es una barbaridad. Y más en el terreno tecnológico. En los años ochenta del siglo pasado, la aparición del CD (compact-disc) significó toda una revolución en el ámbito de la reproducción de sonido, en especial música, arrinconando en poco tiempo a los discos de vinilo y las cintas de cassette. Sin embargo, el auge exponencial en las dos últimas décadas de todo tipo de plataformas digitales de descarga musical prácticamente ha hecho olvidar la existencia de reproductores de CD’s. Por ello, la Biblioteca Pública de Lleida ha puesto en marcha una iniciativa pionera en los centros bibliotecarios de Ponent: prestar a los usuarios no solo el CD sino también el aparato reproductor. Aunque lo primero que viene a la cabeza al hablar de bibliotecas son libros, estos equipamientos culturales disponen de un gran fondo de documentos sonoros y audiovisuales en préstamo (ver desglose). Montse Grau, responsable del área de música e imagen de la Biblioteca de Lleida, explicó a SEGRE que “muchos usuarios que querían llevarse a casa CD’s de música clásica o moderna; aprender idiomas, como catalán o inglés; o disfrutar de audiolibros, sobre todo lectores con alguna discapacidad visual, pues lamentaban que ya no tenían en casa este tipo de aparatos”. Así, la biblioteca leridana acaba de estrenar 5 reproductores de CD’s en préstamo para poder acceder a audiolibros, cursos de idiomas, música y todo tipo de documentación sonora, que podrán disfrutarse a domicilio durante un período de 30 días. Eso sí, si el aparato se pierde o estropea habrá que reponerlo.

Más de 13.000 archivos sonoros

Aunque la mayoría de la colección de más de 250.000 documentos que alberga la Biblioteca Pública de Lleida está formada por ‘papel’ (libros y revistas), es destacable el fondo disponible de archivos sonoros, unos 13.400, sobre todo entre CD’s musicales y audiolibros. Ahora, tras el estreno este mes de los reproductores de CD’s en préstamo, ya tienen en el punto de mira de cara a un futuro los reproductores de DVD’s, “pues notamos que este tipo de aparatos para películas también empiezan a escasear en los domicilios”, comentó Montse Grau.