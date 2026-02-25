Brighton 64: "Nosotros somos raros ya de serie"

Publicado por Javier de Castro Creado: Actualizado:

Brighton 64 es una de esas bandas que han sabido construir una trayectoria coherente al margen de modas, dejando una huella reconocible dentro del pop-rock estatal. Desde sus inicios en la escena mod barcelonesa hasta sus últimos trabajos, el grupo ha desarrollado un universo propio marcado por el romanticismo urbano, la mirada generacional y un pulso compositivo muy personal. Con motivo de su retirada, y antes del concierto de despedida en Lleida, este sábado en el Cafè del Teatre (22.00 h), conversamos con ellos para repasar su carrera y el sentido de este cierre de etapa con Se traspasa (2025).

¿Cómo valoran su trayectoria? ¿Algún momento clave que lo cambió todo para la banda?

El grupo ha sido nuestro medio principal de expresión y nos ha forjado como personas. Ha habido varios momentos clave: el día que decidimos el nombre del grupo, por ejemplo, con todo el peso que comportaba. O cuando nos dimos cuenta de que nuestras canciones habían trascendido al paso del tiempo y decidimos volver a reunirnos para disfrutarlo junto a nuestros seguidores.

Si tuvieran que elegir una etapa sonora que les represente especialmente, ¿cuál sería y por qué?

Supongo que el maxi-single La casa de la Bomba (EMI, 1986) es nuestro disco más representativo. Condensa en solo 5 canciones nuestro gusto por la música de los 60 y nuestro objetivo de actualizarla y transmitirla a la gente que entonces tenía apenas veinte años.

¿Brighton 64 ha tenido una aportación diferencial en el pop-rock estatal? ¿Piensan que fue (o sigue siendo) una propuesta distinta?

Somos diferentes, de eso no hay duda. Hay miles de grupos en el mundo que siguen un cliché al pie de la letra. Es algo de lo que hay que huir, porque resulta aburrido. Nosotros no hemos tenido que esforzarnos mucho, porque somos raros ya de serie. No somos genios, no somos virtuosos, no buscamos un sonido impecable. Las canciones y la manera de transmitirlas son lo más importante.

Muchas de sus letras hablan de identidad, ciudad, paso del tiempo y cierta melancolía. ¿De dónde nace ese tono tan suyo?

De forma natural. Al principio echábamos de menos cosas que ni siquiera habíamos vivido. Por eso las canciones de nuestra primera época encajan tan bien con las de la segunda etapa. Ahora sí que tenemos razones para sentir un poco de nostalgia. Pero también tenemos otro tono, más optimista y gamberro, que equilibra la balanza.

¿Cómo han vivido el reconocimiento (o la falta de él) del público a lo largo de las distintas épocas del grupo?

Es lo más importante. Ver la reacción de la gente durante un concierto. Hablar con ellos al terminar. Conocer el impacto que han tenido algunas canciones en la vida de los demás, a veces en los lugares más recónditos. Es muy emocionante, no puede compararse con nada.

¿Qué les dio aquella escena de origen y qué les quitó, si es que les quitó algo?

Han pasado muchos años y el grupo ha trascendido a la escena mod de Barcelona que creamos junto a unos cuantos locos más. Pero siempre nos ha parecido justo y necesario mantenernos fieles a la idea inicial. Es una deuda que tenemos con nuestros orígenes y nos importan muy poco las consecuencias que esto haya podido tener.

¿Hay alguna canción o disco que sientan que no fue entendido en su momento y que hoy reivindicarían?

Nuestros discos y canciones hablan por sí solos, no tienen mucho misterio. Quien los escuche los entenderá a la primera. El problema es que hay gente que te juzga sin haberse molestado a escucharte, pero contra eso no podemos hacer nada.

¿Retirarse es una decisión emocional, creativa, vital o una mezcla de todo? ¿En qué punto supieron que era el momento de parar?

Aunque parezca increíble, a nuestra edad todavía nos queda cuerda y ganas de hacer cosas. Pero no es sano eternizar un proyecto compartido con las mismas personas durante tanto tiempo. Cada vez hay más opiniones divergentes y menos paciencia. Curiosamente, la decisión de separarnos nos ha unido más que nunca. Nos ha dado una razón de peso para celebrar la carrera del grupo con el disco Se traspasa y con los conciertos de esta larga gira de despedida. Nos tomamos cada concierto como una gran fiesta, un momento irrepetible, y eso hace que desaparezca la rutina que a veces atenaza la carrera de un grupo. Estamos ansiosos por tocar en Lleida y por volver a ver a los muchos amigos que tenemos aquí. Los próximos meses van a ser muy intensos y a estas alturas de nuestra vida eso es muy importante.