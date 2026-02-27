Mishima, estrella en Bellvís

Publicado por N.C.V Creado: Actualizado:

Bellvís ultima los preparativos para la tercera edición del Festival Saó, que arrancará el sábado 7 de marzo, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro cultural en Ponent. El cartel de este año reúne a nombres como Mishima o Joan Garriga, y la programación tendrá lugar los días 7, 21 y 28 de marzo y 18 y 24 de abril en la sala Esport del Casal Cultural Sebastià Serrano de Bellvís. El festival mantiene su esencia íntima, con aforo limitado a unas 150 personas. “No es un concierto al uso. Estás sentado y puedes tomar algo”, destacó ayer el presidente de la Diputación y concejal de Cultura de Bellvís, Joan Talarn, que subrayó la calidad acústica y la cercanía como uno de los sellos del Saó. Abrirán el festival Jessica Abu & Parasoul Band con una propuesta de soul y rhythm and blues; le seguirán Joan Garriga (exmiembro de La Troba Kung-Fú) con El Mariatxi Galàctic; los Nasty Lovers, que versionarán clásicos de los 70 y 80; y Guillem Roma, con un directo experimental. El cierre llegará el 24 de abril con el grupo Mishima, que presentará su última performance, La nit de les roses. “Es un formato que se hace en pocos lugares”, señaló la alcaldesa de Bellvís, Sílvia Escalé. La respuesta del público confirma la consolidación del festival. Los abonos para los conciertos, con un precio de 45 euros, ya están agotados, mientras que las entradas individuales saldrán a la venta la semana previa a cada actuación en la página del ayuntamiento de Bellvís.