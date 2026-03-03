El 7lletres se convierte en el premio Manuel de Pedrolo

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El certamen literario 7lletres llega este año a su 21 edición reconvertido en el 7lletres. Premi Manuel de Pedrolo de narrativa breu. La nueva denominación responde a la voluntad de “reforzar la vinculación del galardón literario con la figura de Pedrolo y el género de la narrativa breve, que él cosechó a lo largo de su trayectoria”, afirmó la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan.

La convocatoria está impulsada por los ayuntamientos de Tàrrega, Els Plans de Sió y Cervera y por el consell comarcal de la Segarra, que ayer renovaron el convenio de colaboración firmado en 2022, cuando se incorporó el consistorio de la capital del Urgell al certamen literario.

Otra de las novedades de este año será el cambio de emplazamiento de la entrega del galardón. Tradicionalmente, la ceremonia se celebraba en el castillo de Concabella, “la segunda casa de Pedrolo”, según el alcalde de Els Plans de Sió, Xavier Pintó, ya que alberga el fondo documental del escritor. Este año el acto se trasladará a Cervera, coincidiendo con la efeméride del Mil·lenari de la ciudad. El paer en cap de Cervera, Jan Pomés, destacó la “complicidad entre municipios” que ha hecho posible el cambio de ubicación. Será el viernes 3 de julio en un espacio todavía por determinar.

En esta edición se han recibido 30 originales que “demuestran la vitalidad del premio en el mundo de las letras catalanas”, dijo el presidente del consell de la Segarra, Ramon Augé. Todas las obras presentadas siguen la singularidad del premio: una recopilación de siete relatos breves inéditos que no supere las 77 páginas, homenajeando así una pieza de poesía visual de Pedrolo con el número siete como protagonista.

El ganador recibirá 7.000 euros, bajo el patrocinio de Prefabricats Pujol, y la primera edición de la obra a cargo de Pagès Editors.