El presidente de la Diputación, con familiares de Pedro Almacellas y la vicepresidenta del IEI, en el acto de donación del fondo fotográfico. - FONS PEDRO ALMACELLAS

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) anunció la incorporación a su archivo fotográfico de 1.919 imágenes de entre 1904 y 1964 del Fons Pedro Almacellas, un comerciante nacido en Lleida en 1881 y fallecido en 1964, gran apasionado de la fotografía. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, y el nieto del autor de las imágenes y propietario del fondo gráfico, Víctor Íñiguez Almacellas, formalizaron la donación de este material histórico en un acto celebrado en la biblioteca del IEI.

También asistieron la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach; su director, Andreu Vàzquez, y familiares de Almacellas. Íñiguez explicó que el fondo recoge imágenes que documentan buena parte de la historia de Lleida, así como fotos de los viajes que su abuelo realizó por España, Francia y Marruecos. “El objetivo de dar el fondo al IEI es que forme parte de la historia de Lleida y que todo el mundo lo pueda ver”, explicó. En esta línea, Talarn remarcó la importancia de esta incorporación, que se añade al conjunto del fondo fotográfico del IEI con la voluntad de convertirse en una gran recopilación de la memoria visual de la ciudad y del conjunto de las comarcas de Ponent. También subrayó que donaciones como esta permiten recuperar documentos que habían quedado en el ámbito privado, preservarlos adecuadamente, digitalizarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía para su consulta.

Algunas de estas imágenes de Lleida se publicaron en la revista ‘Ciudad’, editada a partir del año 1949

El fondo está formado por 1.919 imágenes de formatos y técnicas diversas: 1.297 en papel fotográfico, 26 en acetato, 188 en placas de vidrio, 1 diapositiva y 407 placas estereoscópicas. Como curiosidad, la donación incluyó también un visor de este tipo de placas para visualizar las imágenes con sensación de profundidad y perspectiva. Como puede verse junto a estas líneas, la colección cuenta con fotos de carácter monumental, paisajístico y excursionista, así como también de ámbito deportivo, familiar y social. El comercio de artículos de ferretería, electricidad y regalos que Almacellas abrió en 1904 fue uno de los primeros de Lleida en incorporar la venta de material fotográfico y el servicio de revelado.

Algunas imágenes históricas

Una carrera ciclista, en un Camp de Mart encara sense urbanitzar. - FONS PEDRO ALMACELLAS

Els magatzems Almacellas de Lleida, inaugurats el 1904. - FONS PEDRO ALMACELLAS

Vista de l’inici de Blondel, amb el pont Vell a l’esquerra. - FONS PEDRO ALMACELLAS