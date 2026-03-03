Poesía también para los más pequeños

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Las calles de la capital del Segrià se volverán a llenar de literatura el próximo sábado 21 de marzo en la 4ª edición del Festival Lletra Petita, una cita cultural que este año se centra en la poesía infantil y juvenil, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía e integrándose en el Festival de Poesia de Lleida, que se celebra este mes de marzo en la ciudad. Durante toda la jornada, el Pati de les Comèdies, el Pati del IEI y la Sala Alfred Perenya (La Casa dels Gegants) acogerán decenas de propuestas pensadas para los más pequeños, como cuentacuentos para niños de 0 a 3 años, talleres y juegos de creación poética, lecturas en voz alta y encuentros con autores e ilustradores. La programación también incluye actividades que mezclan literatura con otras disciplinas artísticas, como poesía bailada, así como espectáculos de narración oral y una gincana dedicada al cómic. Entre los actos destacados, habrá una lectura de poemas de Maria Mercè Marçal y una sesión especial para público juvenil con el poeta Josep Pedrals en torno a El poema de la vaca. Además, el festival habilitará espacios de lectura libre para que el público pueda disfrutar de los libros de forma autónoma y una Jornada Pro para profesionales y docentes en la Sala Alfred Perenya. El evento contará con un mercado del libro en la plaza de la Catedral, en el que participarán librerías de Lleida y editoriales. Por tercer año consecutivo, el festival forma parte del circuito de ferias en el que las bibliotecas de toda Catalunya pueden adquirir nuevos fondos para sus equipamientos gracias al apoyo del departamento de Cultura. La directora artística de la iniciativa, Mertxe París, detalló la programación del festival ayer en la sala Alfred Perenya y explicó la apuesta por la poesía en esta edición, un género que reconoció como “complejo, especialmente para el público infantil”. “Seguro que algunas familias descubrirán la poesía por primera vez”, afirmó. Por su parte, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, puso en valor el impulso de diferentes iniciativas municipales para reforzar la lectura en la ciudad, como la futura biblioteca de la zona norte o la transformación del Xalet de los Camps Elisis en un espacio cultural. En este contexto, avanzó que el festival servirá también como “marco para dar a conocer el futuro Plan Lector Municipal 2026-2030, que definirá las líneas de actuación para fomentar el hábito lector en los próximos años”.