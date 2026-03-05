ARCO, con la guerra y el IVA cultural de fondo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La feria de arte contemporáneo ARCO de Madrid abrió ayer su 45 edición con optimismo y confianza, a pesar de la guerra en Irán y la protesta de los artistas y galeristas por el 21% de IVA cultural en España. El certamen, que hoy inaugurarán de forma oficial los reyes Felipe y Letizia, reúne hasta el domingo a 211 galerías españolas e internacionales que muestran sus mejores obras con el objetivo de atraer la mirada de compradores y coleccionistas. Sobre todo con lienzoss como Pan, trabajo, libertad, de la artista afgana Kubra Khademi, que ha pintado desnudas a líderes políticas como Usula Von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris por su “silencio” ante “la violación de los derechos de las mujeres” de Afganistán. La directora de la feria, Maribel López, dio la bienvenida a ARCO asegurando que esta edición se presenta “sólida y tranquila” y mostrándose optimista sobre el éxito comercial y la escasa incidencia que, según ella, tendrá el convulso panorama internacional. Sin embargo, algunos galeristas no eran de la misma opinión, al enfriar las expectativas y comentar con cautela que con todo lo que está pasando, la gente pierde empuje y ánimo por comprar. Asimismo, decenas de artistas se congregaron a las puertas de la feria con pancartas reclamando el “IVA cultural ¡YA!”, a la espera de que las vea el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La cita artística cuenta con 17 galerías catalanas, con nombres veteranos como Senda o Mayoral. Precisamente, la asociación Galeries d’Art de Catalunya (GAC) anunció el martes que concederá este año uno de sus Premis a la Trajectòria a la galería fundada en 1989 en Barcelona por el leridano Manel Mayoral y su esposa, Mari Pepa Olivé, –con sede también en París desde 2019–, y que desde hace unos años lideran sus hijos Eduard y Jordi. Recibirán el premio el 26 de mayo en la Nit del Galerisme en el Macba. Por su parte, la galería barcelonesa Miguel Marcos presenta en ARCO obras, entre otros artistas, de la pintora leridana Teresa Vall Palou. La organización de la feria informó que la Fundació Sorigué de Lleida, entre otras instituciones culturales, tiene previsto adquirir alguna obra.