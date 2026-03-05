La Primavera de les Arts de la UdL se estrena con poesía

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La poeta de Manlleu Raquel Santanera abrirá hoy (18.00 h) la nueva Primavera de les Arts de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsado por el vicerrectorado de Cultura, este ciclo “pretende dotar de un marco común y dar más visibilidad a las actividades culturales de la UdL, combinándolas con otras de carácter más académico en las que el protagonista sea el arte elegido cada mes”, destaca la vicerrectora, Núria Casado. Santanera, autora de títulos como Teologia poètica d’un sol ús, De robots i màquines o un nou tractat d’alquímia y Reina de rates: crònica d’una època (premio Martí i Pol 2020), ofrecerá una lectura de poemas en el Claustre de les Heures, organizada por el Aula de Poesia Jordi Jové. El mes dedicado a la rapsodia se completará el día 11 con un taller de poesía narrativa a cargo del profesor de la Universidad Reinhart (EEUU) William Walsh; el día 20, con una conferencia de la Càtedra Màrius Torres de la UdL sobre el novelista y poeta mallorquín, Blai Bonet (1926-1997); y el 25, con la presentación del número 82 de la colección Versos del Aula de Poesia, Claper de pedres fogueres, del también mallorquín Lluís Maicas.

La danza será la protagonista en abril, con una charla-taller de Marta Castañer, profesora del Inefc Lleida y directora del Grup Esbós de danza; el espectáculo de los grupos de danza contemporánea de la UdL en el Día internacional de este arte, y una actuación de la bailarina y coreógrafa Marta Casals. El 6 de mayo arrancará la programación cultural de mayo dedicada a las artes escénicas con una mesa redonda sobre teatro intergeneracional con miembros del Espai de Teatre y del grupo de Teatre Sènior de la UdL. El mayo teatral se completará con dos representaciones a cargo del Espai de Teatre y una tercera de los alumnos del Theatre Workshop in English de Estudios Ingleses de la UdL.

Finalmente, la música cerrará la Primavera de les Arts en junio con las formaciones de la Universitat de Lleida Ensemble (conjunto instrumental) y Unicorn (coral), conferencias y otras actuaciones.