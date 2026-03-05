Marta Alòs presenta en la Biblioteca su nueva novela

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después de una trilogía 'negra' y una novela romántica, la escritora y política leridana Marta Alòs (1960) presentó ayer en la Biblioteca Pública de Lleida su nuevo libro, La casa dels nou hiverns (Pagès Editors), un texto enmarcado ahora en el género de la ‘literatura del yo’ que da forma a una historia en la que la autora ‘regresa’ a su casa de infancia. Un ejercicio literario en el que Alòs se plantea el verdadero significado de un hogar, un espacio físico que va más allá de unas paredes con ventanas y balcones. La escritora, colaboradora de SEGRE, presentó la obra acompañada por Antoni Gelonch, en un acto que contó también con lectura dramatizada de fragmentos del libro a cargo del poeta y rapsoda Jordi Prenafeta.