¿Dónde está la niebla que el escritor David Uclés echaba de menos en Lleida mientras presentaba su novela?

“Lleida me vendría bien para escribir, por la niebla”, aseguró el martes David Uclés, que, poco después, echaba de menos este fenómeno meteorológico: “Si vuelvo una tercera vez y no hay, no me quedo”, bromeó. El escritor constataba uno de los efectos locales del calentamiento global: hay menos días de niebla, entre la mitad y la quinta parte de lo que era habitual, a la capital de Ponent, en la cual le sigue persiguiendo el mito de ciudad brumosa.

Los datos climáticos del Aemet calculan para Lleida una media de 52,9 días de nieve al cabo del año, uno de cada siete y con el grueso acumulado en diciembre (13,6), en enero (12), en noviembre (9,3) y en febrero (6,8). Según los datos del portal Tutiempo.net, entre 2015 y 2018 el número de días de niebla en la ciudad osciló entre 22 y 31, y en los cinco años siguientes fueron de 11 a 22 con el récord de escasez en los 6 del 2021. Una temperatura más elevada y la sequedad del aire, esta última por una evapotranspiración mayor de las plantas, reducen las posibilidades de condensación de la humedad.