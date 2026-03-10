SEGRE

El ayuntamiento de Lleida impulsa la segunda edición del concurso Palma Produccions Pro 2026, para impulsar el cine entre los jóvenes

La iniciativa busca promover el cine catalán y la creación audiovisual entre los jóvenes vinculados a la ciudad de Lleida. La productora Octubre Cine producirá y distribuirá el cortometraje del guion ganador

Ya se puede participar en el concurso para jóvenes Palma Producciones Pro 2026

Ya se puede participar en el concurso para jóvenes Palma Producciones Pro 2026

Palma Producciones Pro 2026 es un concurso de guiones de cortometrajes que este año, impulsado por el Ayuntamiento de Lleida a través del Departamento de Juventud, ya tiene la convocatoria abierta hasta el 4 de mayo.

Se incluye en el programa HôME y busca impulsar en el sector del cine catalán con el objetivo es fomentar la creación audiovisual entre jóvenes vinculados a Lleida.

Al jurado lo formarán profesionales del sector del cine y el premio será la producción del guion del cortometraje ganador por la productora Octubre Cine y la distribución en circuitos profesionales. Se valorarán aspectos como la originalidad, la calidad narrativa, el desarrollo de personaje, la creatividad y la viabilidad del rodaje considerando las limitaciones establecidas.

Requisitos

Pueden participar jóvenes con vinculación a la ciudad de entre 18 y 35 años y puede ser de manera individual o en pareja; es totalmente gratuito.

Con respecto a tecnicismos del guion, tendrá que ser una obra original escrita en catalán y ubicada en el Centre Històric de Lleida como única localización.

