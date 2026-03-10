El ayuntamiento de Lleida impulsa la segunda edición del concurso Palma Produccions Pro 2026, para impulsar el cine entre los jóvenes

Ya se puede participar en el concurso para jóvenes Palma Producciones Pro 2026Ayuntamiento de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Palma Producciones Pro 2026 es un concurso de guiones de cortometrajes que este año, impulsado por el Ayuntamiento de Lleida a través del Departamento de Juventud, ya tiene la convocatoria abierta hasta el 4 de mayo.

Se incluye en el programa HôME y busca impulsar en el sector del cine catalán con el objetivo es fomentar la creación audiovisual entre jóvenes vinculados a Lleida.

Al jurado lo formarán profesionales del sector del cine y el premio será la producción del guion del cortometraje ganador por la productora Octubre Cine y la distribución en circuitos profesionales. Se valorarán aspectos como la originalidad, la calidad narrativa, el desarrollo de personaje, la creatividad y la viabilidad del rodaje considerando las limitaciones establecidas.

Requisitos

Pueden participar jóvenes con vinculación a la ciudad de entre 18 y 35 años y puede ser de manera individual o en pareja; es totalmente gratuito.

Con respecto a tecnicismos del guion, tendrá que ser una obra original escrita en catalán y ubicada en el Centre Històric de Lleida como única localización.