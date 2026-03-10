Els Rentadors de Juneda, con Pastora en su gira de 25 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El histórico grupo barcelonés de pop electrónico Pastora será el cabeza de cartel de la octava edición del festival Els Rentadors de Juneda, que se celebrará del 2 al 4 de julio. Nacido en 1996 como una propuesta audiovisual de los hermanos Pauet y Caïm Riba, Pastora se lanzó al ámbito musical el año 2000 con la incorporación de la cantante y actriz Dolo Beltran. Ahora, tras más de una década de silencio discográfico, regresan en formato de dúo (Caïm Riba y Dolo Beltran) para celebrar el 25 aniversario de esta formación con un nuevo disco de versiones y una gira que abrirán en mayo en el Strenes de Girona. Els Rentadors de Juneda se convertirá así en uno de los primeros escenarios por los que pasará el dúo, con su famosa Lola, pionero de lo que ellos mismos definieron en su día como pop electrodoméstico, una particular mezcla de electrónica, pop y poesía urbana.

Pastora cerrará la noche del sábado 4 de julio del festival, en una velada con las actuaciones también de la leridana Bru y de Gerard Aledo, exlíder de Animal, presentando su segundo disco en solitario. Els Rentadors arrancarán la noche del jueves 2 de julio con la cantautora leridana Olga Zoet, el trío de Ponent de folk Silvestres y la presentación del nuevo proyecto musical en solitario del leridano de origen nigeriano Kelly Isaiah, Odaro. La cantautora de Fraga Júlia Cruz abrirá la jornada del viernes 3 de julio, que contará también con Alosa y la singular propuesta Gregotechno, de fusión de canto gregoriano y música electrónica. Entradas ya a la venta (18€, abono a 45€).