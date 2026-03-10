La diseñadora pallaresa Valença Castells, autora del cartel del Femap 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 15 edición del Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap), del 3 de julio al 23 de agosto, ya tiene cartel. La propuesta elegida en el marco del habitual concurso de carteles ha sido la titulada La música alimenta l’ànima, de la diseñadora gráfica Valença Castells, de Vilamolat de Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà). La autora, que ya ganó el certamen en 2019, ha vuelto a imponerse con una obra cargada de simbolismo. La imagen parte de un gesto sencillo y poderoso: una rebanada de pan que adopta la forma de una oreja. El alimento cotidiano se transforma así en símbolo de recepción y sensibilidad. A su alrededor, las notas musicales toman forma de hormigas que evocan la manera como la música penetra poco a poco en los oyentes y les nutre por dentro. La composición sugiere que, de la misma manera que el pan sustenta el cuerpo, la música sostiene el espíritu.