Más esfuerzos por el catalán

La salud del catalán en la ciudad de Lleida no es alarmante , pero “hay que redoblar esfuerzos para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y también el acceso al catalán a las personas que vienen de fuera”. Así se manifestó ayer el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, después de reunirse con el alcalde, Fèlix Larrosa, para valorar las medidas impulsadas por la Paeria y el Consorci per a la Normalització Lingüística para incrementar el uso social del catalán. Antich valoró que “en Lleida estamos por encima de la media catalana”, en alusión a que un 51% de los ciudadanos usan de forma habitual el catalán en su día a día, muy por encima del 33% de media en Catalunya. En este sentido, Antich valoró el trabajo actual de la Paeria para promover el uso del catalán, en ámbitos como el laboral e incluso el deportivo, aunque pidió más esfuerzos en terrenos como el de la rotulación comercial, el del saludo inicial [no cambiar al castellano] y el de la disponibilidad a la hora de atender en catalán. Asimismo, alertó que la próxima regulación de inmigrantes en el país “hará aumentar también las necesidades y los esfuerzos por el catalán”, pero “instalarse en una sensación de catastrofismo por la lengua no revertirá la situación”. Dolors Pifarré, presidenta de Òmnium Lleida-Ponent, insistió en que "la lengua catalana debe ser necesaria y no solo un papel o una regulación". La concejala de Cultura, Pilar Bosch, recordó que el catalán también es “motor de cohesión y ascenso social”, mientras que la comisionada de la Paeria para la lengua, Paquita Sanvicén, remarcó la importancia de que "nadie cambie al castellano” en las conversaciones.

La censura en la sociedad actual, a debate en el IEI

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, también participó ayer en el IEI en un debate sobre la censura en el marco del ciclo 50 anys de democràcia?, acompañado de la presidenta del Pen Català, Laura Huerga. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, que presentó el acto, afirmó que “si la libertad es real y madura, tiene que soportar aquello que incomoda y saber convivir con la crítica”.