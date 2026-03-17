El conseller Vila pide un esfuerzo a los municipios para impulsar el catalán

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El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, eligió ayer Lleida como primera parada de su ruta por Catalunya para presentar a representantes de más de sesenta municipios de Ponent la nueva guía para elaborar planes locales de impulso al catalán y 40 propuestas para hacer crecer el uso de la lengua desde los ayuntamientos.

“El catalán es cosa de todos”, recordó ayer citando un viejo lema el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. “Y también de todas las administraciones públicas”, añadió. Como la administración más próxima a los ciudadanos es la municipal, Vila comenzó en Lleida una 'gira' por Catalunya para hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que se sumen a la acción por la lengua. La primera parada, en el Teatre de la Llotja, reunió a unos 65 representantes de corporaciones municipales y de política lingüística de Ponent, a los que exhortó a actuar “porque el futuro del catalán se construye entre todos”.

La cita sirvió para presentar una guía para poder elaborar planes locales de impulso al catalán y un compendio de 40 propuestas de todo tipo para pasar a la acción en política lingüística municipal. El conseller quiso subrayar el papel central de los ayuntamientos en la revitalización del uso social del catalán: “Los municipios son la administración más próxima a los ciudadanos y tiene una capacidad de incidencia enorme. La lengua necesita una política lingüística municipal activa, que vele por el uso del catalán en los equipamientos municipales y en todos los ámbitos de su competencia, por eso ponemos a su disposición herramientas concretas y pedimos que se las hagan suyas”.

La guía incluye orientaciones detalladas para elaborar un plan local de impulso del catalán, con una plantilla para facilitar la redacción, modelos de criterios de uso lingüístico para fomentar el catalán en la actividad interna de los ayuntamientos y modelos de cláusulas para contratos y subvenciones. Entre las 40 propuestas de acción, las hay orientadas al tejido económico (planes de gestión lingüística en empresas y comercios, formación para establecimientos...) o a la comunidad (creación de puntos de aprendizaje informal del catalán en equipamientos municipales, la presencia del catalán en la oferta cultural y deportiva o su consolidación en las actividades dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes).

Durante el acto se valoró que Ponent se sitúa justo por encima de la media catalana en conocimientos y uso del catalán (51,1%) –como informó SEGRE el pasado domingo–, aunque entre 2018 y 2023 (encuesta más reciente), su uso habitual bajó casi 6 puntos, en paralelo al aumento de la población nacida en el extranjero, que representa el 22,8% del total, el segundo porcentaje más alto de Catalunya.

El conseller Francesc Xavier Vila, en su periplo por Lleida, también visitó la UdL, la Diputación y las instalaciones del Grup SEGRE. Acompañado por su presidente, Robert Serentill, y su directora, Anna Sàez, recorrió el plató de Lleida TV y la redacción del diario (en la foto)

Vila, que durante su estancia en Lleida también visitó la UdL, la Diputación y el Grup SEGRE, destacó y agradeció que “Lleida es un municipio activo por la lengua, con un plan de fomento que nos ha adelantado”. En este sentido, el alcalde, Fèlix Larrosa, que abrió la jornada, reafirmó el compromiso de la Paeria con la lengua, que “es esencial como herramienta de cohesión y como ascensor social”.