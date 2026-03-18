El organista Nadal Roig hace vibrar de nuevo la Catedral

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La Catedral Nova de Lleida acogió ayer por la noche la tercera actuación del programa del festival de música espiritual De llums i tenebres, impulsado por la Fundació Horitzons 2050. Fue el turno del joven organista Nadal Roig (Mallorca, 2000), quien interpretó un programa centrado en grandes maestros del órgano en el nuevo instrumento de la Catedral, estrenado a finales de 2024. El recital, titulado Els grans Mestres: compositors i transmissors, incluyó obras de Johann Sebastian Bach, Francisco Correa de Arauxo y Joan Baptista Cabanilles, entre otros. A pesar de su juventud, Roig ya se sitúa entre los organistas más prometedores del momento dentro del panorama musical catalán. Formado en instituciones como la Universität der Künste de Berlín y el Conservatorium van Amsterdam a través del programa Erasmus, actualmente profundiza en interpretación histórica con el profesor Lorenzo Ghielmi en Milán. Ha recibido clases de reconocidos intérpretes como Andrés Cea Galán y Michel Bouvard, y ha sido galardonado en concursos internacionales. El festival De llums i tenebres, que comenzó el pasado jueves, se prolongará hasta este domingo 22 de marzo con un último concierto en el Espai Orfeó, a cargo de Josep Maria Martí (tiorba) y Johanna Rose (viola de gamba).