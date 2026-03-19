El Poesia Lleida rinde homenaje a la obra poética de Blai Bonet

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El festival Poesia Lleida recordó ayer en el Teatre de l'Escorxador la obra poética del escritor mallorquín Blai Bonet –en el centenario de su nacimiento– con el montaje El verd també era, a cargo de la compañía Però més coses. La acción, en colaboración con la Institució de les Lletres Catalanes, sirvió también para celebrar en Lleida el Día Mundial de la Poesía. El Cafè del Teatre también tenía previsto acoger anoche una exposición y una proyección del Poesia Lleida.