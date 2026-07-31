Minguell dialogará con Gozzoli

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pintor muralista Josep Minguell ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto para Italia que situará en el Museo Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, donde su mural dialogará de forma permanente con la obra del gran pintor del Renacimiento italiano. “Estoy comenzando a hacer uno de los murales más difíciles de mi vida”, reconoció Minguell en declaraciones desde su estudio de Tàrrega tras la rueda de prensa que ofreció conectado con Italia.

El objetivo es confrontar la obra de Benozzo Gozzoli con un mural de Minguell de forma permanente y estable. “Mi mural intenta evocar el microcosmos de los pintores de frescos”, destacó el artista. Minguell explicó que “casi nadie se ha autorretratado en su trabajo de pintor de frescos. Este es mi reto”. El mural, de unos 9 metros cuadrados, representará a un pintor que estará pintando, rodeado de sus pigmentos y de papeles, un artista volando sobre andamios y rodeado de metamorfosis: cal y los cuatro elementos —agua, tierra, fuego y aire—, que hacen posible que el muro blanco tan luminoso de la cal se transforme en piedra y los pigmentos queden mineralizados. “Una pintura que no tiene límite en el tiempo, con colores muy singulares que evocan naturaleza y paisaje”, añadió. No ocultó su emoción ante el desafío. “Tengo que convertir el miedo en energía, actitud intensa en mi trabajo. Representar un pintor de frescos es la clave, me sitúa en proximidad pero también en estrategias como su pasión por la geometría”, declaró.

El fresco se realizará en el estudio de Minguell de Tàrrega. Posteriormente, lo arrancará con la técnica del strappo y lo trasladará con soporte ligero a Castelfiorentino donde quedará instalado mediados de 2027.