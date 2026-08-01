La Fira del Llibre de Organyà, con 55 presentaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La programación de la treintena edición de la Fira del Llibre del Pirineu, que tendrá lugar el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, se presentó el jueves en el ayuntamiento de Organyà. Como novedad y para conmemorar las tres décadas del certamen, que ya se ha consolidado como el gran punto de encuentro de la literatura pirenaica y un referente cultural en Catalunya, la calle Santa Maria de Organyà se sumará a la lista de escenarios. Bajo el nombre de Espai El Planell, acogerá actuaciones de jóvenes intérpretes del Conservatori de Música dels Pirineus con el objetivo de dar visibilidad al talento emergente del territorio y reforzar los vínculos entre la literatura, la música y la creación artística del Pirineo.

Asimismo, el habitual encuentro que analiza el estado de la lengua catalana, que este año llevará por título Una llengua que canta y reunirá el viernes 4 (10.00) a profesionales y creadores de música en catalán, se trasladará de la Sala Xart al escenario principal de la plaza. “El cambio responde a la voluntad de convertirla en un espacio más abierto, participativo y visible, facilitando que los visitantes de la Fira puedan descubrir el debate y formar parte de él”, señalan desde la organización. El acto de inauguración oficial tendrá lugar el mismo día a las 17.00 en el centro histórico de Organyà y está previsto que la jornada incluya actuaciones musicales y un espectáculo literario.

Otra de las novedades es que los 28 estands de 35 librerías y editoriales abrirán desde el viernes por la tarde, para que el público tenga más tiempo para descubrir las novedades y disfrutar del ambiente callejero del certamen. Además, están previstas 55 presentaciones literarias.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado día 5 por la tarde con la lectura de las Noves Homilies a cargo de la escritora Maria Mercè Roca Perich y el sacerdote Josep Maria Mauri, del obispado de Urgell. También se entregarán los Premis Literaris Homilies d’Organyà, que este año han recibido 267 originales repartidos en siete modalidades.