Un investigador submarino de premio

El Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage otorgó el pasado fin de semana el Premi d'Honor de este año al submarinista leridano Josep Maria Castellví por su amplia trayectoria de investigación y documentación del patrimonio histórico sumergido, sobre todo, en las aguas del Mediterráneo frente a las costas catalanas. El reconocimiento le pilló por sorpresa “¡porque en esta edición del festival no me había presentado!”, exclamó a SEGRE con satisfacción. Y es que este certamen de cine de memoria, centrado en la exhibición de películas y producciones audiovisuales que utilizan también imágenes de archivo, ya distinguió con premios en años anteriores diversos documentales submarinos del historiador naval y documentalista subacuático leridano.

Así, en la edición de 2023, Castellví ganó el premio MemoriReus, la sección audiovisual dedicada a películas rodadas o vinculadas a las comarcas de Tarragona, con el documental Perseguint el Granuja, en el que el submarinista leridano sacó a la luz la historia de un avión de la II Guerra Mundial hundido cerca de la Punta de la Mora, entre Tarragona y Altafulla. Tras años de investigaciones en archivos militares de varios países –labor en la que colaboró el historiador tarraconense Alfons Tejero–, Castellví no solo logró identificar los restos de este bombardero alemán sino que incluso reveló la identidad de los pilotos, cuyo rastro ‘persiguió’ hasta sus tumbas en un cementerio de Berlín.

El festival de cine de Reus también premió a Castellví en la edición del año pasado, en la que estrenú el documental Naufragis, bussos i homes rana, la historia oculta detrás de los desmantelamientos de barcos en los años 50 y 60 del siglo pasado. La escasez de chatarra durante aquellas décadas provocó que la extracción de metal de los naufragios en la costa catalana se convirtiera para algunos en un modo de vida, siendo el Ebro un lugar de referencia de este negocio, en el que trabajaban de forma muy precaria buzos y ‘hombres rana’. El historiador naval leridano recibió el MemoriReus por el mejor uso de imágenes de archivo y también el premio Cinema-Rescat al mejor trabajo de documentación e investigación.

La 21 edición del Memorimage culminó el sábado en una gala en el Teatre Bartrina de Reus en la que se otorgó el Premi Ciutat de Reus a la película Khartoum, un film codirigido por cuatro sudaneses y un británico que retrata la realidad del Sudán antes y después de la guerra civil que asoló este país africano, un conflicto que habitualmente queda fuera del foco mediático. Por el festival pasaron más de 1.100 espectadores.