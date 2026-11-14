Núria Solé, al frente del Ateneu

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Núria Solé Domingo fue nombrada el jueves nueva presidenta del Ateneu Popular de Ponent. Solé sustituye a Carmina Pardo, que ha estado al frente de la entidad durante 6 años y que ahora continuará vinculada a ella como colaboradora. La nueva presidenta ya formaba parte de la dirección como vicepresidenta y cuenta con una amplia trayectoria sindical en la UGT, aparte de participar en diferentes agrupaciones de la ciudad de Lleida. Solé afronta esta nueva etapa “con mucha ilusión y mucho respeto por lo que representa la entidad”. Su principal reto es mantener la presencia y el papel del Ateneu en la vida cultural y asociativa de Lleida y su entorno, dando continuidad al trabajo llevado a cabo por Pardo y las anteriores juntas. “El Ateneu Popular de Ponent es un referente y queremos mantener el nivel que tiene actualmente”, señaló Solé a SEGRE.

Entre los retos de la nueva dirección, Solé subrayó la necesidad de conseguir un mayor reconocimiento y apoyo por parte de las administraciones públicas a la labor que llevan a cabo las entidades culturales y asociativas. También expresó su preocupación por el avance de la derecha y la extrema derecha ante las próximas elecciones generales y por las posibles consecuencias que podría tener su entrada en el Gobierno. Según advirtió, “un eventual cambio de escenario político podría comportar recortes y afectar directamente a las actividades culturales que desarrollamos en el Ateneu, por lo que como entidad no podemos mantenernos al margen de esta situación”. Solé también destacó que la nueva junta tendrá un carácter continuista, ya que la mayoría de sus integrantes ya formaban parte del equipo anterior, aunque incorpora algunas novedades, como Josep Clotet Sopeña en la vicepresidencia, que compartirá con Marta Serra Barrera.