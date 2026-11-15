La cuerda más clásica, a ritmo de jazz

El pianista, compositor y profesor musical de Cervera Jordi Castellà 'descubrió' el año pasado una suite muy singular del músico y compositor de jazz sudafricano Abdullah Ibrahim, que grabó en 1998 con arreglos del músico suizo-estadounidense Daniel Schnyder, en un formato de trío jazzístico de piano, contrabajo y batería y una orquesta de cámara de cuerda. De inmediato se le ocurrió que aquella especial y muy melódica African Suite sería perfecta para que la interpretara la Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI), la formación que fundó en 2018 para conectar a los estudiantes de conservatorios y escuelas de música con el entorno de las orquestas profesionales y para desarrollar proyectos musicales de calidad en las comarcas del centro de Catalunya, más alejadas de Barcelona o Lleida. Además, contó rápidamente con la complicidad del Algans Jazz Trio, formado por el guitarrista empurdanés Xavier Algans, el contrabajista terrassenc Pepo Domènech y el batería de Guissona Ricard Grau. Ambas formaciones se ‘fusionarán’ en el escenario del Auditori Enric Granados de Lleida el próximo domingo (19.00 h) para interpretar esta African Suite en el marco del festival Jazztardor.

El batería leridano recordó que estrenaron esta colaboración con la orquesta de cuerda hace un año en Cervera, pero “ahora tendrá un sentimiento añadido de homenaje al músico sudafricano”, fallecido el pasado junio a los 91 años. El pianista, saxofonista, violonchelista, flautista, cantante y compositor sudafricano, conocido desde los años 60 en el mundo del jazz como Dollar Brand –su primer disco europeo, en 1964, fue apadrinado por el mismo Duke Ellington–, desarrolló una amplia carrera internacional, sobre todo en Estados Unidos, antes de regresar a finales de los 70 y principios de los 80 a Sudáfrica, donde se convirtió al Islam y cambió su nombre por el de Abdullah Ibrahim. Grau remarcó también su faceta reivindicativa en contra del apartheid que sufrió la población negra de su país, y su relación con el líder Nelson Mandela.

El músico leridano prometió una velada musical “muy bonita, un encuentro entre un trío de veteranos del jazz y la savia nueva de jóvenes integrantes de la orquesta, con ganas de aprender los unos de los otros”.