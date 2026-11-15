Sonia Alins, más espiritual y onírica

Casi ocho años han pasado de aquella primera exposición individual en Lleida de la ilustradora Sonia Alins. La artista presentó en febrero de 2019 en el Espai Cavallers sus Emergent dreams, unos ‘sueños’ protagonizados por aquellos singulares collages superpuestos de la serie Dones d’aigua, que desde hace más de una década han dado a conocer a la leridana por medio mundo. Aunque desde entonces ha participado en numerosas acciones y muestras colectivas en la ciudad, su intensa labor de ilustradora no le había permitido hasta ahora encontrar el reposo necesario para abordar una nueva muestra individual. Alins regresó el viernes a la galería leridana, más espiritual y onírica que nunca, para presentar una nueva propuesta, bautizada con toda la intención como Ingràvida fe, con más de una cuarentena de obras inéditas de diversos formatos, en las que el misticismo y la poesía se conjugan para dar forma a universos surreales.

En esta exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de diciembre, Alins recupera un elemento ‘mágico’ de su época de estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca: las cartas del tarot. “Un profesor, Miguel Ángel Pacheco, me regaló una baraja con la idea de inspirarme en aquellas figuras tan singulares y estimular mi creatividad”, recordó la artista leridana.

Cabe destacar que Pacheco cuenta en su haber con dos Premios Nacionales, de literatura infantil y juvenil e ilustración, y fue el creador gráfico de los ‘electroduendes’, muñecos del famoso programa de TVE en los años 80 La bola de cristal.

Por eso, una parte destacada de las nuevas obras de Alins remiten al tarotismo, los horóscopos, la adivinación... “Me abren puertas espirituales y me inspiran historias que después plasmo en mis ilustraciones”, comentó. Es la Ingràvida fe de la artista, entendida como símbolo de fortaleza férrea, pero también como la confianza profunda en una interpretación espiritual de la realidad, que hace visible aquello invisible a través de unas imágenes de carácter onírico y poético. “Son figuras femeninas ingrávidas, al estilo de la serie de Dones d’aigua, pero en este caso flotando en un mundo espiritual”, explicó Alins sobre su nuevo ejercicio artístico, que la ha llevado una vez más a mirar a su interior.

“En mi vida siempre he buscado la introspección, la paz, el equilibrio en la vida con una misma, estar bien con todo el mundo. Y en esta exposición represento lo que siento, esta relajación y conexión con el cosmos”, aseguró la ilustradora, antes de confesar que “para mí, este trabajo ha sido como un bálsamo frente a tanta crueldad en este mundo actual cada vez más violento”. En este sentido, se mostró convencida de que “en nuestra vida tiene que haber algo más espiritual”.

“Crear es como tener fe”

Con esta exposición, Alins pone el broche a unos últimos meses de intensa labor creativa. El año pasado ilustró una biografía sobre Ricard Viñes para el público infantil y juvenil, cuyos originales exhibió hasta el domingo pasado en el Cafè del Teatre. También creó los carteles de la última edición del Raimat Arts Festival y del 25 aniversario de Lleida TV. Y el pasado septiembre, sus famosas Dones d’aigua se proyectaron durante todo un día nada más ni nada menos que en una de las pantallas de Times Square, en Nueva York. “Me encanta crear, es como tener fe”, aseguró la artista.