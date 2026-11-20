Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La cineasta Isabel Coixet (Barcelona, 1960) visitó ayer la librería-papelería Sra. Garcia de Lleida para presentar su nuevo libro, Silencio, se come (Ediciones Siruela), un volumen que recoge crónicas sobre gastronomía y estilo de vida en las que reivindica el placer de comer bien. Apasionada de la gastronomía, Coixet convierte la comida en una experiencia religiosa que también ha influido en cada uno de sus films.

¿De dónde nace la idea de publicar un libro gastronómico?

Llevo media vida escribiendo sobre comida sin darme cuenta. En artículos, en guiones, en notas apuntadas en servilletas de sitios que ya no existen. Un día, la editorial Siruela me hizo ver que todo eso, junto, contaba algo sobre mí que mis películas solo dejaban intuir. El título es casi una orden doméstica y claro, hace referencia al cine. En mi casa, cuando algo estaba buenísimo, nadie hablaba. Ese silencio era el mayor elogio posible.

¿Qué ingredientes debe tener una buena experiencia culinaria?

Hambre de verdad, para empezar, que es algo que hemos olvidado. Y compañía que no mire el móvil, o soledad elegida, que también vale. El plato importa, pero recuerdo comidas mediocres que fueron perfectas porque alguien me contó algo que me cambió la tarde. Y recuerdo platos sublimes de los que no queda nada porque la conversación era insoportable. La comida es el pretexto más antiguo que tenemos para estar juntos.

¿Qué puede expresar la gastronomía que las palabras no consiguen transmitir?

Cuando dos personajes comen, se delatan sin quererlo ni saberlo. Cómo cortan el pan, si comparten o protegen su plato, si piden lo mismo que el otro por miedo a equivocarse. Un actor puede mentir con un diálogo, pero es muy difícil mentir masticando.

¿Qué tipo de gastronomía la ha seducido más? ¿La catalana es la mejor?

Japón me cambió la manera de mirar un plato, y probablemente la manera de encuadrar. Allí aprendí que el vacío alrededor de la comida también se come. Pero no creo en las clasificaciones de mejor cocina del mundo, me parecen cosa de concursos de belleza. La catalana es la mía, el mar i muntanya es sublime y eso la pone fuera de cualquier competición.

¿Algún producto leridano que le guste en especial?

El aceite de Les Garrigues es de esos que te hacen avergonzarte de todo el aceite que has comprado sin pensar. Y, por supuesto, los caracoles a la llauna me parecen un rito imprescindible más que un plato.

¿Restaurante o cocina casera?

Soy de cocina casera ajena, que es la mejor: la de otros, en su casa, cuando te invitan. Los restaurantes me gustan cuando se parecen a eso.

Un alimento que no soporte y un plato al que nunca renunciaría.

No soporto el ajo ni el bacalao ni la casquería. Y no renunciaría nunca a los macarrones gratinados que para mí tienen algo de máquina del tiempo.

¿Una comida cara es siempre sinónimo de exquisitez?

Algunas de las mejores comidas de mi vida han sido en bares con mantel de papel y menú escrito con faltas de ortografía en una pizarra. Y algunas de las más tristes, en sitios con doce pases y un sumiller que te explicaba el vino como si fuera una tesis doctoral. El precio garantiza muchas cosas, pero la felicidad no está en la lista. Un buen menú del día, con una tortilla jugosa y una camarera que te llama “reina”, es un hito de la civilización.