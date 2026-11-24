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Paleontólogos del Museu de la Conca Dellà i del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han extraído el cuello de un titanosaurio en el yacimiento del Molí del Piteu, cerca del pueblo de Isona, en el Pallars Jussà. Se trata del segundo cuello de dinosaurio que el equipo consigue extraer en la zona, después del Abditosaurio que se recuperó en Orcau en 2014 y que entonces se consideró el más grande que se había extraído en Europa. En este caso, las dimensiones de los huesos apuntan a que el animal podría ser todavía más grande y pertenecer a otra especie de titanosaurio de hace 70 millones de años. Ahora, el siguiente paso será investigar los restos, que pesan más de quince toneladas y miden hasta siete metros de longitud y dos metros de ancho.

El director del Museu de la Conca Dellà e investigador del ICP, Àngel Galobart, explica que el yacimiento se descubrió hace unos cinco años, pero que las excavaciones no comenzaron hasta dos años después. Inicialmente, se localizaron fragmentos de huesos y, a medida que avanzan los trabajos, aparecieron restos de un titanosaurio de grandes dimensiones. “Sacamos algunos de estos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte del cuello, o posiblemente de todo el cuello”, señala. Para poder extraerlo, los paleontólogos protegieron los huesos con resina acrílica y construyeron una estructura de hierro y poliuretano alrededor, formando una caja de grandes dimensiones denominada ‘momia’.

Una de las características más destacadas de los restos de este dinosaurio es que también incluyen parte de la zona pectoral, de las extremidades anteriores y de la parte craneal, que no se recuperaron en el ejemplar de Orcau. Además, las vértebras podrían conservarse en conexión anatómica, es decir, en la misma posición que tenían cuando el animal estaba vivo. La preparadora paleontológica Elena Nieta explica que esto indicaría que, después de morir, los restos no sufrieron ningún transporte importante por corrientes de agua u otros fenómenos naturales.

Por su parte, Galobart destaca que Catalunya es muy rica en yacimientos paleontológicos y que, aunque también se han hecho hallazgos más pequeños que pueden aportar resultados científicos importantes, este ejemplar es especialmente singular por sus dimensiones y el buen estado de conservación. El director del museo recuerda que los trabajos de los últimos años han permitido identificar varias especies nuevas de dinosaurios en Catalunya, de hace unos 66 millones de años. En este caso, los investigadores también han encontrado muchos dientes de dinosaurios carnívoros en el yacimiento, un indicio de que el ejemplar habría sido depredado.

La operación de la extracción del cuello se llevó a cabo el pasado miércoles y se alargó durante unas cuatro horas. El bloque pesaba 18 toneladas, frente a las cinco toneladas del primer cuello extraído en 2014. Una gran retroexcavadora dio la vuelta a la ‘momia’ y después la desplazó hasta un remolque. Durante la carga, se desprendió un fragmento de la parte anterior. Pese a que el resto se mantuvo entero, ahora habrá que valorar hasta qué punto afectó a algunos huesos. La siguiente fase consistirá en retirar la roca que rodea los restos hasta llegar a los huesos. A partir de aquí, Nieto y el equipo de preparación limpiarán las superficies para dejar al descubierto las características y poder estudiar cada elemento. El objetivo del equipo es conservar el patrimonio, estudiarlo científicamente y que los restos sean expuestos en el Museu de la Conca Dellà.