El Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) se suma a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals (1876-1973) con un ciclo musical que "extenderá por el territorio el legado musical y humanístico de uno de los músicos catalanes más universales". Así lo destacó ayer la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, en la presentación de un programa de conciertos organizado junto a la Fundació Pau Casals y la colaboración del Cor de Cambra del Auditori Enric Granados. De hecho, se avanzó el cartel musical de estas Navidades, ya que el IEI seguirá organizando actividades en recuerdo de Pau Casals durante el año que viene, en el marco de una conmemoración que arrancó en Catalunya el pasado mes de abril y se desarrollará hasta finales del próximo octubre.

La propuesta más destacada será la interpretación del oratorio El Pessebre, que compuso Pau Casals a partir de un cuento escrito por Joan Alavedra durante el exilio de ambos creadores en México, país en el que se estrenó en 1960. Este oratorio fue elegido por la ONU tres años más tarde como mensaje de paz para el mundo. El Cor de Cambra del Auditori Enric Granados, dirigido por Marcel Ortega, interpretará este oratorio en las catedrales de La Seu d’Urgell (12 de diciembre), de Solsona (día 13) y de Lleida (día 19), con los organistas Vicenç e Ignasi Prunés y, como solistas, la soprano Alícia Ferrer, el tenor Roger Padullés y el bajo Toni Marsol.

Por otro lado, el Ateneu de Guissona acogerá el 20 de diciembre el espectáculo familiar Amic descobreix Pau Casals, una porpuesta que combina, música, teatro y humor; y el IEI será escenario el 29 de un recital para dos violonchelos a cargo de los barceloneses Candela Puigbò y Ken Ros Hirano. Cabe destacar que Puigbò toca un chelo histórico (Marc Laberte de 1921) que perteneció al mismo Pau Casals.

Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, destacó que con las actividades del 150 aniversario “queremos que la música y el legado humanístico del maestro llegue a las nuevas generaciones y aumentar también su proyección nacional e internacional”.