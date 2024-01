El Artesa se lleva el derbi

Publicado por Francesc Gasull Verificado por Creado: Actualizado:

La derrota ante el Artesa de Lleida (1-2), es la enésima del conjunto tarraguense, que cierra la primera vuelta del campeonato sin haber podido ganar ningún partido al Municipal Joan Capdevila. Un hecho inédito, ya que ningún aficionado recuerda que haya sucedido en los setenta años de história del club. Una derrota que echa a perder todo el buen trabajo que hace el equipo cuando juega como visitante.

Ante el Artesa de Lleida, el Tàrrega jugó una excelente primera parte, dominando el encuentro y jugando un buen fútbol. Fruto de este mejor juego llegó el 1-0, obra de Óscar Julián Martínez al rematar espectacularmente una gran jugada de Bubli por la banda derecha del ataque azulgrana. Un gran gol para una gran jugada que hizo concebir esperanzas a la afición local de lograr la primera victoria de la temporada en casa. No fue así porque los de Fran Ríos no tuvieron la capacidad de aprovechar ninguna de las ocasiones de las que dispusieron en la segunda mitad del partido para sentenciar y el Artesa de Lleida supo aprovecharse de ello con dos goles en la segunda parte. El primero de ellos fue marcado por Rubio en el minuto 62, que empataba el marcador, y el otro de Banguero en el tramo final del partido. Ambos goles llegaron en jugadas de estrategia a balón parado, en el que ambos autores recibieron sin marca dentro del área local y pudieron rematar a placer para batir a Olmedo, en sendos despistes de la zaga local. El Tàrrega ya no pudo reaccionar y el resultado definitivo fue una nueva derrota de los locales en el Joan Capdevila.Con este resultado, los azulgrana dan otro paso atrás en la clasificación y ahora son decimoterceros, con trece puntos. La próxima jornada el Tàrrega recibirá al Borges en otro derbi leridano.

Fran Ríos: “Esto parece una maldición que nos persigue”

Al finalizar el partido, Fran Ríos, entrenador del Tàrrega, se lamentó diciendo: “Es verdad que no hemos hecho un gran partido, pero competimos bien contra un buen equipo”. En referencia a la mala dinámica como local de su equipo explicó: “Ahora mismo estoy muy enfadado porque esto parece una maldición, y no entiendo como nos marcan dos goles en los que repetimos errores”. Por su parte, Sergi Reig, entrenador del Artesa de Lleida, dijo que “Hicimos una buena primera parte pero nos faltó algo de precisión”. Sobre la victoria, explicó que “El equipo fue valiente y remontó para sumar los tres puntos”.