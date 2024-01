L'Artesa s'endú el derbi

La derrota davant de l’Artesa de Lleida (1-2), és l’enèsima del conjunt targarí, que tanca la primera volta del campionat sense haver pogut guanyar cap partit al Municipal Joan Capdevila. Un fet inèdit, ja que cap aficionat no recorda que això passés en els setanta anys d’història del club. Una derrota que fa malbé tot el bon treball que fa l’equip quan juga com a visitant.

Davant de l’Artesa de Lleida, el Tàrrega va jugar una excel·lent primera part, dominant el partit i jugant un bon futbol. Fruit d’aquest millor joc va arribar l’1-0, obra d’Óscar Julián Martínez al rematar espectacularment una gran jugada de Bubli per la banda dreta de l’atac blaugrana. Un gran gol per a una gran jugada que va fer concebre esperances a l’afició local d’aconseguir la primera victòria de la temporada a casa.No va ser així perquè els de Fran Ríos no van tenir la capacitat d’aprofitar cap de les ocasions de què van disposar a la segona meitat per sentenciar, i l’Artesa de Lleida va saber aprofitar-se’n amb dos gols a la segona part. El primer el va marcar Rubio en el minut 62, que empatava l’encontre, i l’altre va ser de Banguero en el tram final del partit. Tant un gol com l’altre van arribar en jugades d’estratègia a pilota aturada, en què tots dos autors van rebre sense marca dins de l’àrea local i van poder rematar a plaer per batre Olmedo, en sengles badades de la defensa local. El Tàrrega ja no va poder reaccionar i el resultat definitiu va ser una nova derrota dels locals al Joan Capdevila.

Amb aquest resultat, els blaugranes fan un altre pas enrere en la classificació i ara són tretzens, amb tretze punts. La pròxima jornada el Tàrrega rebrà el Borges en un altre derbi lleidatà.

Fran Ríos: “Això sembla una maledicció que ens persegueix”

Al finalitzar el partit, Fran Ríos, entrenador del Tàrrega, es va lamentar dient que “és veritat que no hem fet un gran partit, però hem competit bé contra un bon equip”. Amb referència a la mala dinàmica com a local del seu equip, va explicar: “Ara mateix estic molt enfadat perquè això sembla una maledicció, i no entenc com ens marquen dos gols en què hem repetit errors.” Per la seua part, Sergi Reig, entrenador de l’Artesa de Lleida, va dir que “hem fer una bona primera part però ens ha faltat una mica de precisió”. Sobre la victòria, va explicar que “l’equip ha estat valent i ha remuntat per sumar els tres punts”.