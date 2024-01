Noa Priego, del CN Tàrrega, récord catalán en 100 braza

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

La leridana Noa Priego, del CN Tàrrega, se erigió en una de las grandes protagonistas en la victoria de Catalunya en el Campeonato de España infantil y júnior que se disputó el pasado fin de semana en Palma de Mallorca. Priego, de categoría infantil, hizo cuatro podios de las cinco pruebas que disputó y en los 100 braza, carrera que ganó, consiguió establecer un nuevo récord de Catalunya con 1:13.15.

La nadadora del CN Tàrrega fue la única leridana convocada con la selección catalana en la competición, tanto en hombres como en mujeres, y respondió a las expectativas con una gran actuación logrando mejor marca personal (MMP) en todas las pruebas que disputó. Además de su victoria en los 100 braza, fue segunda en los 50 braza con un tiempo de 34.17. También fue plata en el relevo de 4x100 estilos (el equipo catalán marcó un crono final de 4:22.84) y bronce en los 200 braza (2:39.52). La única prueba en la que no pisó el podio fue la de 400 estilos en la que quedó novena con un tiempo de 5:23.42.“Mi estilo preferido es la braza. Desde pequeña la gente me decía que se me daba bien, pero en general creo que me van bien todos los estilos”, explica esta alumna de segundo de ESO de la Escola Vedruna de Tàrrega, que ha llegado a nadar durante una competición en 50, 100 y 200 braza, 200 y 400 estilos y 200, 400 y 800 libresCatalunya se proclamó campeona de España infantil y júnior por Federaciones Autonómicas, siendo el duodécimo título en esta competición que consigue la selección catalana. En las doce ediciones que se ha disputado el campeonato, Catalunya siempre ha logrado clasificarse en lo más alto del podio.En la clasificación conjunta por selecciones autonómicas, Catalunya sumó un total de 1.501 puntos. En la clasificación conjunta Júnior, primera con 803 puntos, y en la clasificación conjunta Infantil, primera con 698 puntos.

En el Catalán de Invierno ya batió dos veces el récord de la prueba

Hasta ahora, el éxito más relevante e histórico de Noa Priego para su club había sido el récord de Catalunya de su edad, 13 años, que batió dos veces en diciembre pasado en Barcelona en el marco del Campeonato de Catalunya de invierno júnior e infantil. Al final, dejó el crono a 1:13:49 cuando la anterior marca estaba a 1:14:70.No es extraño, pues, que forme parte del programa de tecnificación Futurnat, de la Federación Catalana, en el CAR de Sant Cugat. Sus referentes son la también leridana Emma Carrasco y Jessica Vall.