Con la cabeza alta

El Finques Prats Lleida Llista volvió a tutear a todo un campeón de Europa, un Oporto que no respiró tranquilo hasta los últimos minutos. Los listados se adelantaron 0-1, igualaron un 2-1 y tuvieron ocasiones para tomar otra vez la delantera, pero el oficio y la calidad de los portugueses acabó decidiendo el duelo. Pese a la derrota, el cuadro leridano aún mantiene opciones de estar en cuartos al empatar Trissino y Tomar.

El Llista comenzó el partido valiente, mirando a la cara a su rival, igual que había hecho en los dos anteriores duelos entre ambos disputados en el Onze de Setembre. Aunque el ritmo de inicio fue trepidante, las ocasiones más claras las tuvo el Finques Prats, que puso en más de un aprieto a un infranqueable Malian. El meta barcelonés del Oporto evitó que los leridanos tomaran ventaja en los primeros minutos. Nada más comenzar, Paiva avisó con un mano a mano que no pudo resolver con acierto, y poco después, el mismo jugador tampoco acertó a rematar una asistencia de Nico Ojeda.El cuadro portugués solo amenazaba con disparos lejanos, sobre todo del exazulgrana Helder Nunes, y era el Llista el que llegaba con más peligró. Otra vez Paiva, motivado por su regreso al club donde se formó, lideró una contra pero volvió a toparse con el meta local. A partir del tiempo muerto solicitado por Ricardo Ares, el Oporto tomó más la iniciativa, pero sin llegar con peligró ante Javi Sánchez, que resolvió bien. Superado el ecuador del primer tiempo, Mena vio la tarjeta azul por enganchar con el stick a Nico Ojeda en zona defensiva y la consiguiente falta directa la transformó el propio goleador argentino para situar un sorprendente 0-1.El Llista estuvo cerca de anotar el segundo dos minutos después en una jugada personal de Aragonès que salvó ‘in extremis’ Malian. Pero lo que son los grandes equipos, con poco tienen suficiente, y el Oporto aprovechó las dos ocasiones más claras para darle la vuelta al partido en menos de medio minuto. Primero, una acción de oportunismo de Alves, que coló la bola por el palo corto de Sánchez remontando por detrás de la portería, y 16 segundos después, el mismo jugador robó una bola a Paiva y asistió para que Rafa Costa anotara el 2-1.Pero el Finques Prats no se vino abajo, como ya ha demostrado en otras ocasiones, y Moncusí restableció la igualada dos minutos más tarde al aprovechar una asistencia de Paiva, que se desquitaba así del error anterior. Antes del descanso, el ex del Manlleu estuvo cerca de anotar el segundo tanto de su cuenta particular, pero se topó con Malian tras una gran asistencia de Ojeda.De regreso de los vestuarios, los listados tuvieron otra clara ocasión para tomar de ventaja, pero Malian detuvo el remate de Folguera. Segundos después los colegiados anularon un tanto de Alves por una falta previa sobre Ojeda. El Oporto empezó a tomar más el mando y en una gran combinación entre Alves y Lamas, este último remató a placer para hacer subir el 3-2, un tanto que hizo daño a los listados, que seis minutos después encajaron el cuarto en una acción desafortunada. Después de varios rebotes y malos despejes, la bola quedó muerta frente a la meta de Sánchez y Pinto la introdujo dentro de fuerte disparo.Los lusos pasaron a dominar el partido con la tranquilidad que le daba el marcador, que pudo incrementar en una acción personal de Costa que el larguero evitó. Los de Edu Amat, algo cansados por el esfuerzo, sufrieron en defensa y ya no eran tan profundos en ataque, donde no aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron para meterse de nuevo en el partido. En los últimos segundos, Javi Sánchez le detuvo una falta directa a Alves por la exclusión de Sergi Folguera.

Amat: “Hemos tenido suficientes ocasiones para marcar más goles”

El técnico listado, Edu Amat, volvió a acabar el partido muy satisfecho con el trabajo y la entrega de su equipo, aunque lamentó la falta de acierto y lo poco que le duró la ventaja. “Hemos tenido suficientes oportunidades a la contra como para marcharnos con algún gol más, pero sabemos el equipo que teníamos delante. La lástima es que nos han remontado muy rápido, no es la primera vez que nos pasa”, afirmó.También reconoció que en la segunda parte “nos ha faltado salir más a la contra, ya sea por cansancio, y eso ha hecho que ellos jugaran más cómodos. Me voy contento con el trabajo del equipo, de cómo compite y de que nunca pierde la cara, pero con la sensación de que en los goles podíamos haber hecho algo más”. Amat ya empezó a pensar en el importante duelo del domingo en Igualada. “Tenemos que ser capaces de traspasar el buen juego a la Liga, donde nos está faltando pequeños detalles para sumar de tres, que lo necesitamos con lo apretada que está la Liga. El domingo es un partido vital para nosotros”, aseveró.