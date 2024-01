El Cadí recupera efectivos para el duelo ante el Barça

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu afronta esta noche (21.00/Teledeporte) un partido vital en sus aspiraciones de permanencia, ya que visita el Palau d’Esports uno de los rivales directos en la batalla, el CBS Barça, que tiene dos victorias menos que las altourgelenses. Un triunfo le dejaría a tres de la zona de descenso y le mantendría en la lucha por entrar en el play off, del que ahora le separan también dos victorias.

Para esta importante cita, Fabián Téllez, que en los últimos partidos ha tenido que lidiar con un equipo de circunstancias debido a las lesiones, recupera a dos de sus piezas fundamentales, Júlia Soler y Leigha Brown. La escolta de Banyoles ha estado dos meses parada por una lesión que se hizo en la pista del Perfumerías Avenida a finales de noviembre, mientras que la estadounidense lleva un mes sin jugar. La vuelta de ambas reforzará un juego exterior muy potente tras la llegada de Amber Melgoza, además de la base valenciana Claudia Contell, que debutó el sábado. Donde seguirán los problemas será en el juego interior con la baja indefinida de Bair, si bien ante el Celta ya debutó la andorrana Claudia Guri, que estaba retirada del baloncesto profesional.Téllez tendrá que echar mano de Anna Palma en la posición de ‘4’. “Tendremos que dar más minutos a Palma en el 4 gracias a que Júlia (Soler) y Leigha (Brown) podrán jugar unos minutos, porque sino no llegamos. Guri hace mucho tiempo que está parada y aunque es un buen refuerzo, tal y como estamos, no podemos esperar que supla a Bair”, señaló el técnico barcelonés, que reconoció que el partido “es muy importante”, pero no decisivo. “Ni ganando estaremos salvadas ni perdiendo nos vamos abajo, indicó.Por otra parte, el equipo infantil del Sedis Bàsquet ya conoce a sus rivales en la Minicopa que se disputará en Huelva coincidiendo con la disputa de la Copa de la Reina. El cuadro altourgelense ha quedado encuadrado en el grupo B junto a Casademont Zaragoza, Lointek Gernika y Bembibre.