El Vila-sana, obligado a ganar para seguir vivo en Europa

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, hizo un llamamiento ayer a la afición para que empuje al equipo en el partido de hoy ante el Fraga (19.00, Lleida TV) en el que las leridanas están obligadas a ganar para continuar vivas en la Champions. El Fraga ganó su primer partido del grupo al Benfica (2-0) y las portuguesas hicieron lo propio con el Vila-sana (3-1) hace dos semanas, por lo que una victoria del equipo del Pla d’Urgell supondría un triple empate en el grupo y todas las opciones abiertas.

“Quiero hacer un llamamiento a la afición para que confíe en nuestras chicas y entre todos podamos superar con éxito este partido ante el Fraga”, dijo Rodero, que solo tiene la baja de Laura Barcons.El técnico leridano no ocultó la importancia del partido, pero aseguró que tiene “plena confianza” en sus jugadoras. “Estamos convencidas de poder ganar. El equipo ha trabajado muy bien durante la semana y se trata de plasmar ese buen trabajo en el partido. Les he dicho a mis jugadoras que estén tranquilas, que la temporada es muy larga y que hagan el trabajo que deben”, señaló.Sobre el rival, que en la OK Liga les ganó en tierras aragonesas por 6-3, Rodero espera “un planteamiento similar por parte del Fraga, pero no debemos cometer los mismos errores sino demostrar el equipo que somos. Espero un partido igualado y serán los detalles los que marcarán la diferencia”, afirmó el técnico del Vila-sana.Aunque el equipo leridano viene de golear al Igualada (8-1), en los dos anteriores partidos perdió ante el Benfica (3-1) y solo pudo empatar en Cerdanyola (4-4). Según Rodero, “seguimos poniendo toda la ilusión y trabajo porque el objetivo es mejorar y ver si cae algún título”.