Bronce de Cardona en Boí Taüll

La estación de Boí Taüll volvió a vestirse de gala para acoger una competición internacional de esquí de montaña después de haber sido la sede de los Mundiales el año pasado y de los Europeos en 2022. La prueba esprint, modalidad que será olímpica en Milano-Cortina de Ampezzo 2026, junto a los relevos mixtos, abrió ayer la Copa del Mundo ISMF con una participación de 82 esquiadores de 15 países.

El esprint es la más rápida del esquí de montaña, con subida con pieles, tramo a pie con esquíes en la espalda y una única bajada. El circuito de Boí Taüll ha sido el más rápido de toda la Copa del Mundo hasta el momento, que ha hecho que algunos de los favoritos, como el suizo Rémi Bonnet, quedaran eliminados en la ronda eliminatoria. No fue el caso de Oriol Cardona, que se clasificó entre los seis mejores tiempos de las semifinales. El francés Robin Galindo empezó al frente, pero un error en la zona de los rombos le hizo perder posiciones, abriendo la puerta a que el gerundense entrara en la zona de transición en primera posición. Aun así, la velocidad en las transiciones del actual líder del certamen, Thibault Anselmet, marcó la diferencia y acabó logrando el triunfo. El suizo Arno Lietha se hizo con la segunda posición tras adelantar a Cardona justo al inicio de la bajada, relegándolo a la tercera posición. “Estoy muy satisfecho con el resultado, ya que no he tenido muy buenas sensaciones. No estaba seguro de si podría llegar a la final, así que hacerlo y dando el máximo para acabar tercero es para mí un gran resultado, y más compitiendo en casa”, dijo el de Banyoles en meta.La prueba femenina estuvo liderada desde el inicio por Marianna Jagercikova con bastantes metros de diferencia con respecto al resto del grupo. La eslovaca atravesó la zona de los diamantes con solvencia, pero después de la primera transición la francesa Emily Harrop aceleró el ritmo y la organización tuvo que echar mano de la foto-finish para determinar a la ganadora, que fue la gala. Completó el podio su compatriota Célia Perillat-Pessey, seguida muy de cerca de la barcelonesa Marta Garcia, que rozó el bronce.Por su parte, el leridano Marc Ràdua, de La Pobla de Segur, no pudo pasar de los cuartos de final y acabó vigésimo noveno. La Copa del Mundo de Boí Taüll se cerrará hoy con la disputa de los relevos mixtos.