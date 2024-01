La falta de gol les condena

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista no pudo sumar ayer la primera victoria del año y se fue de Les Comes con otra derrota (4-2), la séptima del curso, que le mantendrá una jornada más en zona de play out. Los listados volvieron a adolecer de efectividad, ya que con 0-1 enviaron dos bolas al larguero y en la segunda mitad erraron un penalti y una falta directa en una reacción que llegó demasiado tarde.

El cuadro listado, que venía de tutear al Oporto, salió a pista muy mentalizado e intenso, y en los primeros minutos prácticamente encerró a su rival en su área. Pese a que fueron los locales los que gozaron de la primera clara ocasión, en una internada de Cervera que Zapater resolvió sin problemas, el Finques Prats fue el primero en golpear. Aragonès, que poco antes ya había avisado con un disparo lejano, le robó la cartera a Vives y ante Torrents le batió con un tiro ajustado a su palo largo (0-1, m.4).El tanto espoleó a los listados, que pudieron ampliar su cuenta con dos grandes ocasiones. Pocos segundos después del 0-1, Folguera disparó, Torrents detuvo en primera instancia pero Badia recogió el rechace y su remate se estrelló en el larguero. Tres minutos después era Moncusí quien se topaba con el palo tras desviar una bola colgada por Nico Ojeda. Estos dos mismos jugadores probaron la misma jugada un minuto después, pero esta vez el ex del Manlleu no acertó a empalar la bola. Marc Muntané tuvo que parar el partido porque el Finques Prats estaba pasando por encima de su equipo. Basta con decir que los de Edu Amat habían rematado ocho veces ante Torrents en los primeros diez minutos, seis de ellos entre los tres palos, por solo dos los igualadinos. El tiempo muerto dio sus frutos y la intensidad cambió de bando, pasando el Igualada a adueñarse por completo del partido. El Llista, por su parte, bajó su intensidad y desapareció en ataque. Cervera tomó el mando ofensivo y fue determinante para su equipo. Primero gozó de hasta cuatro ocasiones que desbarató Zapater con mucho acierto, luego forzó la exclusión de Folguera, aunque Llenas no aprovechó la falta directa, y en el 19, en plena superioridad numérica y después de que David Marimon enviara un potente disparo al palo, anotó el tanto del empate en una gran jugada personal. Y como le ocurrió el jueves en Oporto, encajó el segundo tanto solo 30 segundos después en un potente disparo del leridano Marimon, que entró en la portería tras tocar en el larguero. Edu Amat no tuvo más remedio que parar el partido para cortar la sangría, pero no hizo reaccionar a su equipo, que siguió falto de intensidad, aunque evitó que el marcador se ampliara.A la vuelta de los vestuarios, el guión no varió. Zapater, con la ayuda del palo, evitó el tanto de Rouze, pero nada pudo hacer con el potente disparo de Cervera, que situó el 3-1 en el minuto 30. El Llista tuvo la ocasión de meterse en el partido con la décima falta de los locales, pero Folguera no acertó a transformar la falta directa.El Igualada pudo poner la sentencia con dos grandes ocasiones, una de Rouze que repelió el palo y un penalti que lanzó Cervera y que Zapater detuvo, incluido el rechace posterior. El Finques Prats, que estaba medio groggy, tuvo la ocasión de reengancharse al partido con una pena máxima sobre Moncusí, pero Paiva tampoco acertó a marcar y Bars, tras una gran asistencia de Rouze, anotó el 4-1 que prácticamente sentenciaba el duelo. Los locales tuvieron el quinto tras la décima falta leridana, pero Zapater, el mejor de los listados, paró el tiro de Marimon. El Llista, como es habitual, no se vino abajo y Moncusí aprovechó un rechace para meter emoción al partido. Los leridanos rozaron el tercero en dos acciones de Aragonès, pero Cervera también tuvo dos de muy claras, una repelida por el larguero. Al final, la reacción llegó tarde y el Llista continuará una jornada más en play out.

Edu Amat, técnico del Finques Prats Lleida Llista, volvió a lamentar la alarmante falta de gol que tiene su equipo esta temporada y que ayer le volvió a pasar factura, ya que con 0-1 envió dos bolas al larguero. “Hemos comenzado bien. Los diez primeros minutos son buenos, pero vuelve a quedar demostrado que estamos en un momento en que la portería se nos hace pequeña y los palos evitan los goles. A partir de ahí ellos han entrado en el partido y a nosotros nos ha costado igualar su intensidad. Tengo la sensación de que durante buena parte del partido hemos ido a remolque, sin generar peligro y sin creérnoslo”, señaló el técnico listado, que también lamentó los dos goles encajados en medio minuto que fueron claves, como ya sucediera el jueves en la pista del Oporto. “Como siempre, yendo por delante en el marcador, en dos acciones muy seguidas pasamos del 0-1 al 2-1 y eso mentalmente nos ha hecho mucho daño. No es la primera vez que nos pasa y evidentemente hay que trabajar en este sentido, no podemos hacer nada más que creer, descubrir dónde están los errores y corregirlos”, reconoció Amat, que añadió: “tengo la sensación de que a veces cada uno quiere ganar el partido por su cuenta, faltan ciertas situaciones más voluntariosas. Ahí es donde tenemos que cambiar porque no podemos estar tantos minutos sin generar peligro ni buscar la portería contraria y, sobre todo, la sensación de fragilidad que tenemos”.