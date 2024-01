Victoria y colíderes

Publicado por ARNAU VILA Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida se reencontró con la victoria, la primera del 2024, al vencer ayer por 3-1 al Alzira, en un choque en el que los de Ángel Viadero merecieron ganar y lo demostraron en todo momento con un juego alegre y ofensivo. Con este triunfo el Lleida Esportiu se sitúa colíder, empatado a 39 puntos en lo más alto de la clasificación con el Europa, primero por la diferencia de goles tras ganar en el campo del Sant Andreu en el añadido por 2-3. El encuentro pudo haber empezado muy mal para los locales, ya que el Alzira tuvo una ocasión muy clara. En el segundo minuto de partido, un balón largo a la espalda de los tres centrales encontró a Busquets, que se plantó solo ante Iñaki. El meta leridano tapó bien obligando a Busquets a escorar su disparo. Afortunadamente para el Lleida, el tiro cruzado impactó en el poste.

Fue solo un aviso, porque el Lleida dominaba la posesión y se acomodó en campo contrario. Los engranajes azules empezaron a funcionar a partir de la media hora. Primero con una serie de rebotes dentro del área visitante, que terminó con un disparo de Ton Ripoll que rebotó en un defensa y el rechace le cayó a Bakero, que no se esperaba el balón y remató fuera. El premio llegó en minuto 32. El portero Cortés sacó en corto hacia Joaquín, Campins le presionó, consiguió robar el balón y lo cedió a Montero, que lanzó un potente disparo que entró por la misma escuadra firmando uno de los goles de la temporada (1-0, 32’). El gol liberó a los de Viadero, rompiendo además con una sequía de cerca de 400 minutos sin marcar. La confirmación del buen momento de juego por el que estaban pasando los locales llegó en el minuto 43. Bakero se desmarcó y recibió solo ante el portero un perfecto pase de Montero. El delantero, uno de los fichajes invernales, se estrenó así con el Lleida al definir raso junto al primer palo con mucha calma y anotar su primer gol como jugador azul (2-0). Parecía que el fútbol le devolvía al Lleida todo lo que le había quitado en las últimas jornadas. En el minuto 45, desde la esquina, Òscar Rubio ganó la partida a los centrales para rematar cerca del punto de penalti y, con suspense, el balón entró en la portería pegado al palo (3-0). El partido pudo volverse más loco en este tramo final de primera parte cuando Busquets condujo una contra de cuatro para uno. Cuando de nuevo se plantaba solo ante el portero, Quadri le robó el esférico de forma magistral.El segundo tiempo bajó las pulsaciones con respecto al primero. El Lleida ya había hecho los deberes y el Alzira se topaba con la defensa azul. Uno de esos intentos tuvo premio para los visitantes que, a falta de 20 minutos, marcaron por medio de un remate de cabeza de Palacín (3-1). No obstante, al Lleida no le asustó el gol y siguió controlando el partido. Los cambios refrescaron al equipo local, que tuvo dos grandes ocasiones en los últimos minutos. Primero Becerra en el 73 pudo tener el debut soñado al tocar su primer balón, pero estrelló su buen cabezazo en el larguero. En el 81 Quadri sorteó a tres rivales y dejó solo a Mateo, que vio como Cortés hacía una gran parada. Era la última oportunidad en un partido dominado de principio a fin por el Lleida, que jugará el próximo partido en el campo del Saguntino con la baja sensible de Ton Ripoll, que vio la quinta amarilla en el minuto 90.

Lleida y Europa comparten el liderato del grupo

Ambos fueron capaces de ganar en una jornada de domingo que empezó con un cuádruple empate a 36 puntos: Badalona Futur que ganó el sábado 2-1 al Saguntino, Hércules que perdió 2-1 en Torrent y finalmente Lleida y Europa que hicieron los deberes.

Homenaje a los dakarianos Eduard Pons y Jaume Betriu

El club rindió un homenaje durante el descanso a los pilotos leridanos Eduard Pons y Jaume Betriu, que han sido finishers en su primera participación conjunta en el Dakar. Betriu, con moto, ya contaba con dos participaciones anteriores que también concluyó.

El próximo partido, el domingo día 4 en Sagunto

Los de Viadero buscarán seguir en lo alto de la tabla el próximo domingo, día 4, a las 12.00 ante el Saguntino. Los valencianos ocupan zona de descenso y reciben a un Lleida Esportiu que no le ha ganado desde que compite con este nombre.