“Lo teníamos todo listo para acoger el Mundial en marzo”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

“Se ha perdido una oportunidad brutal de volver a tener el Mundial en Bellpuig”. Así se pronunciaba ayer el presidente del Moto Club Segre, un Lluís Capdevila ‘tocado’ por la decisión tomada por el Govern de la Generalitat de renunciar a la prueba mundialista a pesar de haberse comprometido oficialmente con el promotor del campeonato, que ya había reservado el 23 y 24 de marzo para la cita, la segunda del certamen y la primera en Europa. “No se lo esperaba nadie”, reconoce Capdevila, que añade: “En el club teníamos ya la ilusión de poder recuperar el Mundial. Inicialmente era por un año, pero todos estábamos seguros de que sería un éxito total y absoluto y que se daría continuidad, que no solo sería por un año puntual”.

También apuntó que el circuito estaba preparado para acoger la prueba a pesar del corto margen de maniobra que tenían, dado que inicialmente la prueba iba a disputarse en septiembre, pero al coincidir con las fiestas de Bellpuig se trasladó a marzo. “Basándonos en la carta de compromiso que la Generalitat envió al promotor vimos que la cosa iba en serio y que la carrera se iba a hacer, por eso pedimos a la empresa organizadora que cuanto antes, y a pesar de que el contrato todavía no estaba firmado, nos enviara a gente para que revisasen el circuito y nos avanzaran los trabajos que debían hacerse para tener margen de maniobra, así como a la FIM para homologar el trazado, ya que la vigencia había caducado”, explica.Capdevila también desveló que la renuncia definitiva se comunicó el 10 de enero durante una reunión virtual con el promotor en la que Anna Caula (secretaria general de Deportes) anuncia que no se va a hacer la prueba “aduciendo problemas legales que no entendí y que creo que fueron una excusa”, comenta. “Lo único que nos consuela es la confianza que depositó el promotor en el Moto Club Segre por esperar hasta el último momento, porque sabía de nuestra capacidad para tirar adelante el Mundial y se lo agradezco. Igual que fue un jarro de agua fría para nosotros la renuncia, también lo fue para él, porque tampoco se lo esperaba”, añadió. En este sentido, el presidente del Moto Club Segre valoró que “un gran premio no viene así por arte de magia, la empresa organizadora tiene que confiar mucho en el club y eso se había conseguido a pesar de cómo se acabó el Mundial en Bellpuig en 2010, que fue muy triste, teniendo que renunciar y pagando una indemnización”.En cuanto al futuro, Capdevila se mostró muy pesimista. “Lo veo mucho más complicado por dos cosas, una, la mala imagen que se ha dado renunciando después de haberte comprometido y otra, que España tiene ahora dos pruebas en el calendario, una en Madrid y otra en Galicia, de donde es el vigente campeón del mundo, y no creo que haya una tercera. Se complica todo mucho”, aseveró.