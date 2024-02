Marc Gasol anuncia su retirada

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

El pívot internacional catalán Marc Gasol ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto profesional, después de "un proceso largo y duro", con el deseo de centrarse en la presidencia del Bàsquet Girona y poderle dedicar más tiempo a su familia.

Con 39 años recién cumplidos y tras 20 temporadas en activo, el jugador catalán, ganador de un anillo de la NBA y doble campeón mundial con España, ha comunicado su decisión en una rueda de prensa en el Cinema Texas de Barcelona, adonde han asistido numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de invitados y familiares.

El evento ha arrancado con la proyección de un vídeo en el que Gasol hizo un repaso de su trayectoria y ha finalizado con un mensaje claro: su voluntad de devolverle al baloncesto todo lo que le ha dado a través del Bàsquet Girona.

"El instinto de un jugador es ir en contra de lo que la gente piensa. Mi parte más objetiva lo tenía decidido, pero una parte me decía que todavía podía. Ha sido un proceso largo y duro", ha admitido el pívot, que ha reconocido haber recibido "propuestas chulas" para seguir jugando, aunque priorizó "invertir en la familia".

En un acto informal conducido por Manel Vidal y Magí Garcia, los guionistas del vídeo de despedida, y el copresentador del podcast de NBA 'Can't Play Kanter', Marc Molina, Marc Gasol ha estado acompañado de sus padres, Agustí y Marisa, su hermano Adrià, su esposa Cristina Blesa y sus hijos. También ha estado presente su excompañero Juan Carlos Navarro.

Gasol ha afirmado que "si hubiera seguido jugando habría sido por las razones equivocadas" y que este es "el momento correcto" de dejarlo. "Estamos en proceso de coger volumen", bromeó, antes de subrayar: "Es el momento de dar un paso al lado, de ver y disfrutar, y transmitir lo mucho que me ha dado el baloncesto".

"No cambiaría ni un segundo de lo que ha pasado en estos 20 años, los errores tampoco. No me queda ninguna espina clavada. Me siento muy afortunado", ha afirmado Gasol, que al ser preguntado por el mejor momento de su carrera respondió que "las experiencias vividas tienen más valor que cualquier trofeo".

El ya exjugador ha destacado el ascenso a la Liga Endesa con el Bàsquet Girona como "un momento de mucha felicidad" por todo el "trabajo", "la cantidad de estrés" y la "combinación de tareas" que afrontó. Asimismo, ha contado que fue en noviembre cuando se sentó con su equipo para trabajar en el anuncio de la retirada.

"Llega una edad en la que los dolores son diarios y cuesta afrontar la preparación del partido y los entrenamientos. Entiendes que estás llegando a tu fin. El año pasado me costó acabar la temporada, llegué físicamente a mi límite y afrontaba cada partido intentando saborearlo", ha revelado.

Marc Gasol ha admitido que desconoce cuándo le retirarán la camiseta en los Memphis Grizzlies, pero intentará que coincida con las vacaciones escolares de sus hijos y que es algo que le "hace ilusión".

Al elegir un quinteto formado por excompañeros, ha optado por Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Fernando San Emeterio y Pau Gasol, entre los españoles, y por Mike Conley, Tony Allen, Kawhi Leaonard y Zach Randolph, entre los jugadores de la NBA.

Tras iniciar su carrera profesional en el Barça (2003-2006) y ganar la ACB 2003-2004 con un rol secundario, Gasol acabó de explotar como jugador en el extinto Akasvayu Girona (2006-2008), donde conquistó la Eurocopa FIBA (2006-2007), fue nombrado MVP de la ACB (2007-2008) y forjó un vínculo sentimental con la ciudad que permaneció durante sus trece temporadas en la NBA.

El pívot marcó una época en Memphis Grizzlies (2008-2019), con los que se convirtió en el primer europeo premiado como el mejor defensor del año en la NBA (2013) y fue tres veces All Star (2012, 2015 y 2017), antes de jugar en Toronto Raptors (2019-2020), con los que ganó el anillo en 2019, y Los Angeles Lakers (2020-2021).

Marc Gasol también fue una pieza clave en la etapa más exitosa en la historia de la selección española (2006-2021), con la que tocó metal en nueve de los once torneos que disputó, y entre los que destacan dos títulos mundiales (2006 y 2019), dos títulos europeos (2009 y 2011) y dos medallas de plata olímpicas (2008 y 2012).

Retirado de la NBA y de la selección, el pívot catalán anunció en noviembre de 2021 su fichaje por el Bàsquet Girona, el club que fundó y preside desde 2014. Compaginando las funciones de jugador y presidente, lideró al equipo hasta el ascenso a la Liga Endesa esa misma temporada 2021-2022 y contribuyó a lograr la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español al curso siguiente.

Sin embargo, Gasol comunicó el pasado mes de agosto que no empezaría la nueva campaña con el equipo y pospuso la decisión sobre su retirada, que finalmente ha anunciado este miércoles.