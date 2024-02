Derbi desigual

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo enfrentamiento entre el Girona y el Cadí la Seu, el cuarto en el último mes, tuvo el mismo final que los tres anteriores. Derrota del equipo leridano en un derbi que tiene monopolizado el conjunto gerundense. Ayer en Fontajau, el equipo que entrena Fabián Téllez perdió por 83-56, una diferencia de 27 puntos, del todo excesiva porque la que hubo en la pista no fue tan grande. Al Cadí le condenó un parcial inicial de 11-0 que fue una losa el resto del encuentro, que llegó al descanso con un 48-25. Las urgelenses reaccionaron en el tercer cuarto, con un parcial de 0-8, pero no fue suficiente. El Girona tuvo mucho acierto en el tiro y el Cadí erró muchas opciones bajo canasta. Tuvo buenas posesiones, como demuestra que solo perdieron 20 balones por 25 del Girona, pero el rebote fue claramente local, 47-27, igual que el acierto desde la línea de tres puntos –8 de 21 triples el Girona por 4 de 17 para el Cadí–. En tiros de dos, 54% de acierto local por 36% de las leridanas. Demasiada desigualdad.

El inicio del partido fue clave. A pesar de que el Cadí salió bien a la pista, topó con un demoledor acierto de Tolo y Gardner, con 4 puntos de la primera y 7 de la segunda, incluido un triple que ponía un inquietante 11-0 antes de los cinco minutos de juego y que obligaba a Téllez a parar el partido.Tras el tiempo muerto hubo reacción urgelense, con canastas consecutivas de Remenarova y Brown y dos tiros libres de Ramette –la belga firmó un gran partido–, que ponían un esperanzador 11-6 a poco más de tres minutos para el final del periodo. Pero un otro triple de una inspirada Gardney abría otra brecha y dos últimas canastas de Labuckiene cerraban el primer cuarto con un 21-7 que mostraba los problemas del Cadí para anotar.El segundo cuarto hizo la brecha todavía más grande. Dos canastas iniciales de Bertsch ponían el 25-7 que contrarrestó Júlia Soler con un 2+1 (25-10), pero la defensa del Cadí no encontraba la forma de parar el juego ofensivo gerundense y la diferencia se iba haciendo más grande y aunque al Cadí le empezaron a entrar los triples –Palma, Soler y Brown–, el Girona seguía infalible y un último triple de Laura Peña a falta de 20 segundos llevó el partido al descanso con el 48-25 tras un parcial de 27-18. El Cadí había mejorado mucho su nivel de acierto, pero también el Girona elevó el suyo.El tercer cuarto empezó muy bien para el Cadí La Seu, Dos canastas de Remenarova y otras dos de Ramette y Leigha Brown firmaron un parcial de 0-8 que obligó a parar el partido a Roberto Íñiguez con 48-33 en el marcador. La bronca del técnico hizo reaccionar a las gerundenses, que devolvieron la diferencia a los 19 puntos con dos canastas de la exurgelense Etxarri (52-33). El Cadí, a pesar de la diferencia, no le perdía la cara al partido y Ramette y Remenarova volvían a recortar (52-36), aunque de nuevo Etxarri castigaba a sus excompañeras. Melgoza aportó en este cuarto siete puntos, pero aunque el Cadí ganó el parcial (16-19), el partido llegaba al cuarto final con una diferencia de 20 puntos para el Girona (64-44).Nada más empezar el ultimo periodo el Girona se quedó sin su temperamental técnico, Roberto Íñiguez, que vio su segunda personal. Guri anotó dos canastas y parecía que podían volverse a reducir las diferencias, pero al Cadí se le volvió a hacer pequeña la canasta local y el Girona sentenció con triples de otra ex, Laura Peña y de Ygueravide. Solo faltaba saber la diferencia final, que fue de 27 puntos (83-56), aunque el Cadí no mereció tanto castigo.

“El castigo que hemos recibido en la primera parte ha sido excesivo”

Fabián Téllez, entrenador del Cadí La Seu, lamentó que “el castigo que hemos recibido en la primera parte ha sido excesivo, no se corresponde con lo que hemos hecho en la pista”. Para el técnico, la diferencia de 23 puntos que había al llegar al descanso fue decisiva. “Hemos hecho una buena segunda parte, pero intentar levantar 20 puntos ante el Girona es muy duro”, valoró. Destacó la actitud del equipo porque “pese a la diferencia, nunca han bajado los brazos y han luchado hasta el final. Esta es la actitud y esta es la línea que debemos mostrar ante los rivales de nuestra Liga”.