La Marxa Beret sigue al alza

La tradicional Marxa Beret, la carrera de esquí de fondo más multitudinaria que se disputa en España, no falló a su cita anual por cuadragésima cuarta vez a pesar de que la falta de nieve llegó a poner en riesgo su disputa. No pudo programarse el recorrido tradicional, con llegada hasta Montgarri y Marimanha, pero las cuatro distancias –se estrenaba la popular de 5 km– se pudieron completar con una participación de 700 esquiadores de entre 2 y 87 años, a los que hay que sumar los 140 que tomaron parte el sábado en el Estatal esprint.

La organización reubicó las cuatro distancias en el Pla de Beret y Orri, con un trazado de 18,5 km, si bien las dos más largas, que eran pruebas FIS y puntuaban para el Campeonato de España de la especialidad, tuvieron que ser recortadas. La de 42 km, rediseñada a 32, tuvo a dos ganadores ya habituales, la navarra Irati Cuadrado y el exolímpico donostiarra Imanol Rojo. El guipuzcoano no dio ninguna opción y ganó con mucha autoridad, completando el recorrido en una hora, 8 minutos y 31 segundos. “Para mí es como correr en casa. Se ha podido hacer un circuito más que aceptable, sobre todo comparado con las condiciones que hay en el resto de estaciones”, señaló Imanol Rojo. Mucho más reñida estuvo la lucha por la segunda posición, que al final se llevó el leridano Sadurni Betriu (CEFUC). De hecho se resolvió gracias a la foto-finish, ya que el de La Seu d’Urgell, ganador en varias ocasiones de la Marxa Beret, se impuso por tan solo tres centésimas al navarro Martín Lander, que el sábado se alzó con el título estatal de esprint. Irati Cuadrado, ganadora del esprint del día anterior, logró el doblete al imponerse en la prueba larga con 47 segundos de ventaja sobre la aranesa Marta Cester (CAEI), que no pudo añadir otra victoria a su amplio palmarés en la Marxa Beret. “Es mi tercera participación y hemos ido Marta y yo juntas hasta la última vuelta, cuando yo he forzado el ritmo. Ya puedo decir que he ganado la renombrada Marxa Beret”, señaló la navarra.En la distancia de 21 km., que acabó reducida a 18,5, el CENA de Txuixent la Vansa arrasó en la categoría femenina copando los tres cajones del podio. El triunfo fue para Martina Miquel, con Núria Ruiz segunda y Berta Guitart tercera. En hombres se impuso el vasco Peio Anarbe con casi un minuto de ventaja sobre el aranés Pablo Moreno (CAEI), mientras que el altourgelense Pau Molins (CENA) completó el podio.En la prueba de 10 km., victorias para la leridana Joana Puig (CEFCEN), seguida de las vascas Cordonnier Romane y June Aramburu, y del aragonés Adrián Lanau, por delante de los leridanos Jofre Puig (CEFCEN) y Biel González (CAEI).