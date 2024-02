Atracón de vueltas de Marc, más rápido que con la Honda

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El 1:58.666 que Marc Márquez hizo el año pasado en el test de Sepang, el último que llevó a cabo en las filas de Honda, ya está superado al manillar de su nueva Ducati, la del Gresini Racing, modelo GP23, y por mucho margen. El octacampeón del mundo se dio ayer un atracón de vueltas, hasta 72, más que nadie y 11 más que el siguiente, Maverick Viñales, con 61, aunque sin bajar aún del 1:58, ya que se quedó en 1:58.118 que le situó decimocuarto en la tabla de tiempos final.

La meta del 1:57 la han alcanzado la friolera de hasta diez pilotos, con un Enea Bastianini imparable que logró pulverizar el récord de la pista y establecer uno nuevo con 1:57.134, una prueba más de que el 1:56 no tardará en caer. El piloto oficial de Ducati, compañero de Francesco Bagnaia, acabó esta segunda jornada seguido muy de cerca por el madrileño Jorge Martín, el mejor en la jornada inaugural y que ayer volvió a mostrar un buen ritmo desde el principio, mandando en la primera sesión, y después a una décima del italiano. Márquez pudo disfrutar de un entrenamiento mucho más lógico y sereno que el de la primera jornada, en la que llegó a tener cuatro problemas técnicos distintos repartidos en sus dos Ducati. Aunque las sensaciones parecen buenas, el piloto de Cervera es consciente de que no está, de momento, en pos de luchar por el campeonato. Así lo reconoció tras la sesión de ayer. “Lo dije en la presentación del equipo, la expectación está claro que es muy alta, pero yo en todo momento soy realista. Estoy en una situación donde vengo de tres, cuatro años que son los más difíciles de mi carrera deportiva donde yo tampoco he rendido al máximo nivel. Tengo que reencontrar otra vez esa confianza y los que hablan de arrasar que se olviden. Si ganas un Mundial sin cometer errores tienes que ser rápido. De momento, no puedo pensar en eso porque no soy suficientemente rápido para luchar por un Mundial”, señaló el leridano, que se mostró satisfecho de la sesión de ayer. “Bien, bastante bien. Al menos estoy bastante contento de cómo ha ido. He podido dar vueltas, quizás demasiadas. Creo que mañana –hoy– lo voy a notar, pero quería hacer una tanda de diez vueltas seguidas para hacer una carrera al Sprint, para ir entendiendo la moto que es lo que necesito ahora”, indicó.Por su parte, su hermano Àlex volvió a estar delante suyo en la tabla de tiempos al clasificarse en séptima posición, a medio segundo del mejor registro de Bastianini.