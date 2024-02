El Lleida recibe al Manresa para no perder fuelle

El Lleida quiere redimirse hoy (17.00/Lleida En Joc) de su última derrota en el campo del Atlético Saguntino (1-0) ante la visita al Camp d’Esports del Manresa, un rival necesitado ya que se encuentra en zona de descenso, a cuatro puntos tanto de la zona de play out como de la permanencia directa.

El equipo de Ángel Viadero no puede permitirse un ‘pinchazo’ en casa que le haría perder fuelle en la igualadísima zona noble de la clasificación, ahora liderada por el Hércules, que arrancaba la jornada cuarto.El conjunto alicantino superó ayer al Andratx (0-2) en el único partido del sábado y, a la espera de que jueguen sus rivales, tiene dos puntos de margen respecto al Europa y tres frente al Lleida, tercero, y el Badalona Futur, cuarto.Para mantenerse de lleno en la pugna por la plaza de ascenso directo, los leridanos tratarán de ahondar en la mala dinámica del Manresa, que aún no conoce la victoria este 2024, en el que suma solo un punto de quince posibles y, además, ha vivido un relevo en el banquillo.Xavier Corominas fue cesado como técnico tras media temporada en el cargo a mediados de enero y fue relevado por Aitor Maeso, que ya era el segundo entrenador del equipo la temporada pasada y regresó al club para tomar las riendas del equipo como primer entrenador.Sin embargo, el equipo del Bages aún no ha puntuado después de tres partidos con el nuevo técnico y fuera de casa es el peor equipo de la categoría, con seis puntos sumados y una sola victoria, en la primera jornada ante el Saguntino.Pese a la mala dinámica del rival, el técnico azul, Ángel Viadero, espera un partido “muy complicado, porque ahora todos los equipos se juegan mucho y los partidos siempre son a vida o muerte”. Por ello, el cántabro, que tendrá la única baja por sanción de Mateo Enríquez y deberá descartar a dos jugadores en la convocatoria, recalcó que “es importante no encajar y ponerse por detrás en el marcador, porque a estas alturas remontar cuesta un mundo y obliga a estar muy fino”.

Agotados los 200 primeros álbumes que lanzó el club

El club ya ha agotado los primeros 200 álbumes así como los 2.000 primeros sobres de cromos que lanzó a la venta a mediados de esta semana, con los jugadores actuales de la entidad y recuerdos históricos. El club pedirá 100 álbumes y 1.500 sobres más.