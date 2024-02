Lamine evita el sonrojo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Granada, penúltimo clasificado, arrancó anoche un trabajado empate (3-3) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde el Barcelona volvió a mostrar sus carencias defensivas y se salvó de otra derrota sonrojante gracias a dos goles del adolescente Lamine Yamal.El equipo de Xavi Hernández no aprovechó la derrota del Girona, segundo clasificado con cinco puntos más que los azulgranas, ante un rival de la zona del descenso que desnudó los males crónicos del vigente campeón, que ya tiene al líder, el Real Madrid, a 10 puntos.

El Barça jugó de inicio con Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, dos centrales con buen pie, además de Marc-André Ter Stegen, que regresaba tras tres meses en el dique seco por una lumbalgia.

Ni así el Barça domó el encuentro. Y eso que se avanzó con un tanto de Lamine Yamal (1-0, min.14) tras trenzar la primera jugada colectiva.

Pero el gol no hundió al Granada, sino todo lo contrario. Sus futbolistas ganaban casi todos los duelos individuales a los azulgranas, que no conseguían superar la presión con un Ter Stegen algo oxidado con los pies. Ante la dificultad de dominar el duelo en campo rival, el Barça gozó de sus opciones a la contra. En la más clara, Lewandowski se quedó a un suspiro del gol, que salvó Hongla bajo palos. Perdonó el Barça y se cumplió el tópico: del 2-0 se pasó al 1-1 (min.43), obra de Ricard Sánchez que embocó de primeras un centro del uruguayo Facundo Pellistri, que culminó su excelente primer tiempo con una asistencia.En la reanudación, varió algo el plan inicial el Granada, consciente del desgaste físico del primer tiempo, y bajó algo la presión, pero el partido se jugaba a lo que quería. Y aparecieron los fantasmas de la derrota contra el Villarreal de hace un par de semanas (3-5). La banda izquierda azulgrana hacía aguas y lo aprovechó Pellistri para poner el miedo en el cuerpo de los azulgranas con un remate que salvó Ter Stegen con la cara. En la siguiente jugada, en otro descalabro defensivo de los locales, Uzuni se aprovechó de la indecisión de Cubarsí para regalar el segundo al delantero uruguayo (1-2, min.60).Tres minutos tardó el Barcelona en empatar (2-2, min.63). Triangularon Cancelo y Gündogan, que sirvió el balón de cara a Lewandowski para resolver con solvencia ante Batalla. Pese al gol, no frenaron la sangría atrás los de Xavi Hernández. Sin tensión ni orgullo competitivo de los azulgranas, un ex de la Masia, Ignasi Miquel, marcó con la testa el tercero del Granada (2-3, min.66). Cuando más tocado de muerte parecía el Barça, un chaval de 16 años dio una vida extra a su equipo. Lamine Yamal se inventó un zurdazo (3-3, min.80) que despertó a sus compañeros y al voluntarioso público de Montjuïc. Anotó el internacional español el tercer tanto en LaLiga, todos ellos contra el mismo rival: el Granada.En la siguiente jugada, el Granada volvió a poner el miedo en el cuerpo del Barça. Uzuni desnudó por enésima vez la defensa azulgrana y conectó un zapatazo que salvó Ter Stegen.

Lo intentó hasta el final el equipo azulgrana. Pero, sin fútbol, fue incapaz de ganar al Granada, que encadena cinco duelos directos contra los azulgranas sin conocer la derrota. El Barça ya sabe cuál es su objetivo en LaLiga: lograr el billete para la próxima Liga de Campeones.

Xavi: “Tuvimos el 2-0 para matar el partido y hemos regalado goles”

Xavi Hernández analizó el empate contra el Granada y dijo que “hemos tenido el 2-0 para rematar el partido y luego hemos regalado goles que no se pueden permitir”.El técnico azulgrana sorprendió al no dar aún la Liga por perdida. “La Liga está dos puntos más difícil, pero no vamos a tirar la toalla. Lo que tenemos que hacer es no fallar nosotros. Otra vez hemos regalado goles y situaciones que no tenían peligro. Hemos tenido coraje y ganas, pero ha sido insuficiente. Era una buena oportunidad para recortar al Girona, pero se nos pone la Liga más difícil”, añadió.“Hemos tenido ocasiones muy claras para lograr el 2-0 y eso hubiera cambiado el partido. El Granada ha hecho un gran planteamiento. El esfuerzo y la fe son insuficientes ante todo lo que regalamos en defensa”, concluyó.

“No podemos encajar tres goles tan fácil”

El guardameta Marc André Ter Stegen, que reaparecía tras tres meses ausente por lesión, dijo tras el partido que “no podemos encajar tres goles y de manera que los encajamos, tan fáciles. Tenemos que estar más concentrados a la hora de defender los centros laterales y más enchufados en los marcajes. Lo sabemos y lo podemos hacer mejor. Espero que estemos más enchufados en próximos partidos”.

“Debemos mejorar de forma urgente”

Lamine Yamal dio tras el partido que “lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser. Es otra oportunidad perdida”. Afirmó que el Barcelona tiene que “mejorar urgentemente de aquí a final de temporada” en defensa, ya que llevan “toda la liga encajando goles muy rápido” y es algo que les está haciendo “perder puntos”. Por último, el delantero agradeció “la confianza” del entrenador, Xavi Hernández.

Gavi ya camina sin muletas y fue al palco

Gavi ya camina sin muletas tres meses después de su lesión y visitó a sus compañeros y presenció el duelo desde el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys.