Todos al Barris Nord: la visita del líder Estudiantes y el regreso de Carrera desatan la compra de entradas

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Espai Fruita Barris Nord volverá a presentar esta noche (21.00) una de sus mejores galas para recibir la visita del líder Estudiantes, un duelo por todo lo alto que tendrá un aliciente añadido, ver por primera vez como rival en el coliseo leridano a Michael Carrera, un jugador que dejó huella en los dos años que defendió la camiseta del ICG Força Lleida (en tres temporadas diferentes).

El partido, como no podía ser de otra manera, ha despertado un enorme interés entre la afición leridana, lo que ha obligado a la junta directiva a abrir de nuevo la zona del Dragon Khan.

Ayer ya se habían vendido varios cientos de localidades de la tribuna alta, una zona que solo se acostumbra a abrir en el play off. Según fuentes del club, ya se superaban los 4.000 espectadores (incluidos los casi 2.000 abonados) y se espera llegar a los 5.000, cifra que incluso se podría superar.

Gerard Encuentra valoró muy positivamente la expectación que está despertando su equipo y el partido. “Es una muy buena noticia que la ciudad esté con nosotros y ojalá podamos recompensarles a todos su apoyo con una victoria. Espero jugar con 5.000 personas en la grada que puedan hacer de sexto jugador. Nos lo dejaremos todo sobre la pista para que se sientan orgullosos de nosotros”, afirmó ayer el técnico en la rueda de prensa previa a uno de esos partidos que le gustan jugar. “La expectación que se está generando nos agrada, nos gusta que la gente siga al equipo, que esté con nosotros y se enchufe, es un motivo de orgullo. Estos partidos calientes, ruidosos, personalmente me gustan como entrenador, son los que, hablando mal, me ponen”, añadió.

No obstante, reconoció que el entorno puede llegar a crear cierta presión en el equipo que espera poder sobrellevar. “En los partidos contra rivales de la zona alta los nervios nos han jugado una mala pasada por quererlo hacer muy bien y que no te salgan las cosas, por eso habrá que controlarlos”, dijo.

Sobre Michael Carrera, que vivirá su primer partido como rival en el Barris Nord, no desveló si tendrá un marcaje especial o no. “Es muy buen jugador y tiene muchos recursos, podríamos hacerle defensas especiales pero seguro que sabría superarlas. Hemos preparado cosas, no lo diré ahora para no ayudar a Estudiantes, pero no jugaremos a frustrarlo, sino a hacer nuestro mejor partido. En la rueda de prensa posterior al partido veremos si nos ha ido bien o no”, indicó.

En cuanto al cuadro colegial, que ya sabe lo que es perder en Lleida, y de paliza, aseguró que “ahora mismo es el mejor, por eso va líder. Solo ha perdido tres partidos y ha sido campeón de la Copa Princesa. Viene un equipazo, con muchos recursos que este año ha ido a por todo, escogiendo todo lo que ha querido en el mercado”.