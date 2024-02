El Lleida afronta un nuevo reto lejos de casa

El Lleida Esportiu vuelve a encontrarse hoy (12.00/Lleida En Joc) ante su asignatura pendiente esta temporada: los partido lejos del Camp d’Esports y especialmente los que se juegan sobre césped artificial.

Sobre esa superficie, el conjunto azul ha sumado cinco puntos de 24 posibles, con un único triunfo, ante la Penya Independent (0-1). Hoy, también en Ibiza, visitará a la Peña Deportiva con la intención de mejorar esas cifras y conseguir un triunfo que le permita asegurar al menos el coliderato.Una semana más, la lucha por la primera plaza está apretadísima, con el Hércules liderando empatado a 42 puntos con el Lleida, segundo, y el Badalona Futur, tercero. Además, todos ellos comparten un ‘average’ particular de +13 y aventajan en solo un punto al Europa, que está cuarto.Con todo, el equipo de Ángel Viadero se enfrentará a una Peña Deportiva dirigida por el leridano Alberto Gallego, que llegó al equipo en la jornada nueve y ha revolucionado su plantilla en el mercado de invierno, con hasta nueve bajas y siete fichajes, uno de ellos el hasta entonces capitán azul, Toni Vicente.El equipo ibicenco cambió un gran número de piezas para intentar alcanzar unos puestos de play off que ahora tiene a cinco puntos, después de encadenar dos derrotas fuera de casa en las dos últimas jornadas, ante Valencia Mestalla (1-0) y Badalona Futur (2-1).Por esa razón, la Peña Deportiva intentará mejorar sus prestaciones en el Municipal de Santa Eulària des Riu, donde sumó dos victorias en sus dos últimos partidos, aunque anteriormente llegó a caer goleado por 1-5 ante el Hércules.Ángel Viadero, entrenador azul, no podrá contar con Neyder Lozano, expulsado ante el Manresa, ni con Javi Soto, baja por molestias, y destacó que la Peña Deportiva “es un equipo muy valiente, tanto en defensa como en ataque”. Sobre el apartado defensivo, destacó que “son un equipo que te ahoga, que no te concede un metro porque presiona muy bien hacia arriba”. Además, añadió que “en ataque acumulan mucha gente en zonas de remate y son un equipo difícil de parar”. “La verdad que me parecen un buen equipo”, concluyó.

Los nueve partidos de la jornada se disputan hoy

La jornada 23 se disputa hoy al completo. Dos de los rivales directos del Lleida, Hércules y Europa, jugarán a las 12.00 y en casa, ante la Penya Independent y el Cerdanyola, respectivamente, mientras que el Badalona Futur cerrará la jornada con su visita al Valencia Mestalla, a las 18.00.