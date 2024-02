Lewandowski da la victoria

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Con un gol de penalti en el minuto 97, Robert Lewandowski dio la victoria al Barcelona en Balaídos ante el Celta (1-2) pese a mostrar de nuevo una imagen gris que no despeja las dudas sobre el equipo unos días antes de jugar contra el Nápoles en la Liga de Campeones.

No hubo sorpresas en el plan de partido. El Celta esperó en su campo al Barcelona. Rafa Benítez impuso su estilo: orden, pocos riesgos y fútbol directo para contraatacar. Ese escenario le ofreció la posesión de la pelota al Barcelona, un dominador sin brillo y sin apenas peligro.Las oportunidades escasearon en el primer tiempo. Y eso que Balaídos se sobresaltó en los primeros minutos con un lanzamiento de Yamal, tras una combinación con Vitor Roque. El regreso de Iago Aspas fue la gran novedad del Celta. Fue un llanero solitario. El objetivo del conjunto celeste era defenderse. Y esperar algún contragolpe.El paso de los minutos adormiló el encuentro sin nada que provocase un gran cambio. El Barcelona se acercó a la portería de Guaita con un cabezazo de Christensen a la salida de un córner y un centro de Yamal cerca del descanso. Fue entonces, con el crono próximo al final del primer tiempo, cuando apareció el único chispazo brillante, de Lewandowski, para hacer un gran control orientado tras un pase de Yamal y marcar un golazo desde la frontal del área (0-1). La reacción celeste fue inmediata. Mingueza cerró el primer tiempo con un aviso y Aspas abrió la segunda mitad con un gol en el primer minuto (1-1).Xavi refrescó el equipo con Gündogan y Raphinha, pero no logró el efecto que deseaba. El Celta creció, se adueñó de la pelota y acorraló a los azulgranas. Pero le faltó pegada.El Barça no reaccionó, nulo en ataque, solo tuvo un tiro de falta de Raphinha, que sacó Guaita. Bloqueado y sometido por el Celta, el gol que impidió otro resultado decepcionente llegó de penalti cuando en el 93 Beltrán derribó a Yamal. El suspense acompañó el lanzamiento, ya qye Guaita paró el tiro de Lewandowski, pero el árbitro mandó repetirlo por haberse adelantado y el polaco no perdonó en la segunda opción para dar un triunfo imprescindible para seguir tres puntos por encima del Atlético, que ayer goleó al Las Palmas (5-0).

Xavi: “Esta temporada estamos abonados a las victorias épicas”

Xavi Hernández dijo que “esta victoria nos viene muy bien para la moral, para la confianza, para creer. Es un paso importante”. “El equipo viene creciendo, creo que se ha visto un buen Barça, sobre todo en el primer tiempo. En la segunda parte hemos sufrido más por un desajuste nuestro”, comentó. “Esta temporada estamos abonados a sufrir, a victorias épicas. Eso significa que el equipo cree, que sigue peleando. Ahora necesitamos mejorar la concentración en el inicio de las dos partes”, añadió.Pedri dijo que “hay que hacer autocrítica porque creo que no hemos hecho una buena segunda parte”.